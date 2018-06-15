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Предметы быта и медные монеты XVII–XIX веков нашли во время работ по ремонту коммуникаций в центре Москвы
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Предметы быта и медные монеты XVII–XIX веков нашли во время работ по ремонту коммуникаций в центре Москвы 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
и Малого Златоустинского пер. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«В центре Москвы в ходе ремонта инженерных коммуникаций найдены предметы быта горожан, которыми пользовались в XVII–XIX веках. Это железный нож с костяной ручкой, два медных нательных крестика, медная монета (одна копейка), выпущенная в 1829 г., медная деньга 1734 г., железные навесные замки, которые использовались на входных дверях домов и в амбарах, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска», — говорится в сообщении.
По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, возраст самых древних находок, обнаруженных во время археологических наблюдений в Большом и Малом Златоустинских пер., а также в прилегающих к ним Армянском пер. и Петроверигском пер. может достигать 300 лет — речь идет о трех фрагментах ранних изразцов из красной глины, а также фрагменте рельефного многоцветного изразцового пояска (перемычки). Ими горожане любили украшать печи в своих жилищах. Все находки будут переданы в Музей Москвы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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