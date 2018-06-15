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10 лайфхаков, которые должен знать каждый владелец собаки
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10 лайфхаков, которые должен знать каждый владелец собаки 

Don't Panic 55 минут назад
Фото: Don't Panic
Как известно, вернее собаки животного не найти. Взятый еще щенком лучший друг человека доставит немало счастливых моментов, а, возможно, и станет самым родным существом на свете. Однако, уход за собакой дело не из легких, и требует львиную долю вашего времени, внимания и терпения. Чтобы не тратиться лишний раз на ветеринаров, дорогие диетические корма и поберечь нервы, мы предлагаем вашему вниманию несколько лучших трюков в обращении с собаками. Ваши любимцы сказали бы вам за них спасибо, если бы могли говорить, но а пока эволюция до этого не дошла, просто купайтесь в их молчаливом обожании.
Пес и ковер
Если любимый песик обмочил новенький дорогущий персидский ковер, не стоит рвать волосы на голове и бить кулаком в грудь. Вывести пятна и неприятный запах поможет обычная пищевая сода. Насыпать на место происшествия, подождать пока жидкость впитается, пропылесосить.
Пес и еда  Если ваш питомец ест как не в себя, а потом сам же от этого страдает — кладите в его миску с кормом теннисный мяч. Это заставит зверюгу сбавить обороты и даст столь необходимую его желудку передышку.
Пес и зубы
Намажьте его любимую игрушку зубной пастой и дайте пожевать. Повторяйте ежедневно и скоро зубы вашего питомца по белоснежному блеску сравнятся с улыбками голливудских красавцев!
Пес и мороженое
Жарким летом ты наверняка не прочь охладиться, поедая мороженое ведрами. Чем твой пес хуже? Положи в морозилку куриные крылышки вперемешку с кусочками яблока, и подай своему питомцу на обед. Поверь, ему придется по душе вкусное охлажденное лакомство.
Пес и душ  По счастью, многие собаки, в отличие от кошек, любят плавать, купаться и мыться. Но, как и у человека, при попадании в уши вода может вызвать воспаление. Чтобы избежать этого, нанеси на ватный тампон немного масла для детей и протри им уши домашнего животного. В качестве альтернативы, можешь каждый раз надевать на него шапочку для душа. Попробуй оба способа и выбери то, что будет удобнее.
Пес и нельзя
Список вредных для собак продуктов не заканчивается на шоколаде. Между прочим, им нельзя потреблять также виноград (приводит к почечной недостаточности), персики, лук и чеснок. Последние два могут вызвать у вашего питомца анемию (повреждение клеток крови), так что шутить с этим не стоит. Напомним, что алкоголь также для собак противопоказан. Объяснять почему, надеюсь не надо?
Пес и вазелин
А в зимние месяцы, перед тем как выйти на прогулку с мохнатым другом, позаботься о его здоровье. Собачьи лапы хоть и похожи на прочные покрытые шерстью кожаные перчатки, но могут также пострадать от обморожения, как и твои безволосые конечности. Не поленись и намажь своему товарищу перед прогулкой лапы вазелином. И ничего смешного в этом нет.
Пес и хитрость
Почуяв, что ты некрепко держишь поводок, и вообще стоишь, пожирая глазами вон ту аппетитную блондинку, шкодливый пес со скуки может рвануть от тебя наутек. Худшее, что можно придумать, это сломя голову побежать за ним. Во-первых, он бежит быстрее тебя. Во-вторых, просто побежав в другую сторону, ты добьешься куда лучшее результатов. Увидев твой побег, четырехлапый сорванец помчится следом, чтобы поймать тебя.
Пес и вещи
Не хватает карманов для тяжелой связки ключей на прогулке? Прицепите их карабином к ошейнику пса. Главное теперь — не потерять пса.
Пес и запах
У животного может появиться плохой запах изо рта — в конце концов, это пес, который пытается сожрать на улице все подряд. Легче всего избавиться от неприятного запаха будет добавив обыкновенную петрушку в его миску с едой.
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