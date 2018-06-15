Как защищаться локтями в уличной драке: советы инструктора спецназа

Один правильный удар локтем может зарешать всю драку, особенно если на вас пытаются напасть на улице. Дело в том, что даже уличным наглецам нужно время для психологической накачки: они сокращают дистанцию с «жертвой», не ожидая в эти минуты отпора.

Инструктор спецназа «Шторм» показывает, что нужно делать в таких ситуациях. На близкой дистанции, когда противник нависает и морально давит, отходить назад и еще как-то маневрировать будет банально неудобно. Зато идеально пройдет грамотный удар локтем, благо вариаций существует масса.

Самое главное — не ошибитесь с дистанцией и не торопитесь. Бежать на противника с полутора-двух метров, да еще заранее замахиваясь, не стоит. Удар локтем в принципе не требует большой амплитуды, просто наносить его нужно с разворотом корпуса.

И обязательно позаботьтесь о защите. Вторая рука не висит без дела, она прикрывает голову. Иначе вы рискуете нарваться на встречный боковой, или на тот же локоть — на этом, к сожалению, для вас история закончится.