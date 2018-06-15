Ещё
Как защищаться локтями в уличной драке: советы инструктора спецназа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как защищаться локтями в уличной драке: советы инструктора спецназа 

Don't Panic 55 минут назад
Фото: Don't Panic
Один правильный удар локтем может зарешать всю драку, особенно если на вас пытаются напасть на улице. Дело в том, что даже уличным наглецам нужно время для психологической накачки: они сокращают дистанцию с «жертвой», не ожидая в эти минуты отпора.
Инструктор спецназа «Шторм» показывает, что нужно делать в таких ситуациях. На близкой дистанции, когда противник нависает и морально давит, отходить назад и еще как-то маневрировать будет банально неудобно. Зато идеально пройдет грамотный удар локтем, благо вариаций существует масса.
Самое главное — не ошибитесь с дистанцией и не торопитесь. Бежать на противника с полутора-двух метров, да еще заранее замахиваясь, не стоит. Удар локтем в принципе не требует большой амплитуды, просто наносить его нужно с разворотом корпуса.
И обязательно позаботьтесь о защите. Вторая рука не висит без дела, она прикрывает голову. Иначе вы рискуете нарваться на встречный боковой, или на тот же локоть — на этом, к сожалению, для вас история закончится.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл45
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму54
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда114
Семенович обдурила всех своей грудью
«Муж рубится в танчики, и я его ненавижу»87
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение