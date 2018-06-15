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«Кефир из будущего» появился на прилавках Сахалина
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«Кефир из будущего» появился на прилавках Сахалина 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сеть магазинов «Столичный» выставила на прилавки кефир, дата изготовления которого опережает будущее. Как сообщили телеканалу «360», причиной курьеза стала некачественная печать.
Жительница Сахалина приобрела в одном из магазинов сети супермаркетов «Столичный» кефир ИП «Савинков» 13 июня. Однако на упаковке было указано, что продукт изготовлен 18 июня.
В отделе реализации продукции компании-производителя кефира сообщили, что продукт был изготовлен 13 числа. Но в процессе производства на упаковке плохо пропечаталась дата. Поэтому 13 число отразилось как 18.
Недобросовестные предприниматели могут воспользоваться случаем и начать продажу данной партии кефира 18 июня. На тот момент продукт уже будет испорчен, поскольку его срок годности составляет пять суток. Чтобы оградить потребителей от покупки просроченного кефира необходимо изъять его из продажи. Однако производители до сих пор не решили, станут ли они убирать эту партию кефира с прилавков.
Роскачество провело мониторинг отечественного пива в преддверии ЧМ‐2018 по футболу. Специалисты не выявили химических продуктов в составе пенных напитков, но ни один сорт пива не получил наивысшую оценку.
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