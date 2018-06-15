Письмо умирающей от рака девушки, которое изменит ваше отношение к жизни

4 января в Австралии не стало 27-летней Холли Бутчер — девушка умерла от редкой формы рака. Накануне она опубликовала в фейсбуке письмо, адресованное всему миру. Трогательное послание девушки не может оставить равнодушным даже самого прожженного скептика. Всего за неделю им поделились более 135 тысяч человек.

Девушка призналась, что болезнь заставила ее научиться ценить каждый прожитый день и каждую минуту, проведенную с семьей и друзьями. Мы публикуем выдержки из письма, потому что прочитать его должен каждый.

Источник: Facebook

Холли Бутчер жила в Графтоне, штат Новый Южный Уэльс (Австралия), и умерла от саркомы Юинга — редкой формы рака, поражающей в основном молодых людей. Она целый год вела борьбу с тяжелым заболеванием, но одержать победу ей так и не удалось. Теперь ее последний пост стал вирусной сенсацией, разлетевшись по всему миру. Ее простые и мудрые слова находят отклик в тысячах сердец.

Немного житейских советов от Холли.

Это очень странно — осознавать и принимать свою смертность, когда тебе всего лишь 26 лет. Обычно люди в таком возрасте просто игнорируют факт смерти. Дни проносятся мимо, и кажется, что так будет всегда, пока не случается неожиданное. Я всегда представляла, что когда-нибудь стану старой, седой и морщинистой, что у меня будет прекрасная семья (с кучей деток), которую я планировала построить с любовью всей моей жизни. Я и сейчас так сильно этого хочу, что становится больно.

Главное про жизнь: она хрупка, драгоценна и непредсказуема. И каждый новый день — это дар, а не данность.

Сейчас мне 27. Я не хочу умирать. Я люблю свою жизнь. Я счастлива… Это заслуга моих близких. Но я больше ничего не решаю.

Я пишу эту «предсмертную записку» не для того, чтобы вы боялись смерти, — мне нравится, что мы практически не осознаем ее неизбежности… Я хочу поговорить о смерти, потому что к ней относятся как к табу, как к чему-то, что никогда ни с кем не случается. Правда, это довольно тяжело. Я просто хочу, чтобы люди перестали беспокоиться о мелких, незначительных неурядицах в их жизни и попытались вспоминать о том, что всех нас ждет одна и та же судьба. Лучше сделать так, чтобы твоя жизнь была достойной и хорошей, а всю чушь — отбросить.

Я изложила много мыслей ниже, ведь в последние месяцы у меня было время, чтобы подумать. Конечно же, все эти случайные мысли чаще всего лезут в голову посреди ночи!

Когда вам захочется поныть обо всяких глупостях (в последние пару месяцев я такое все чаще замечаю), просто подумайте о ком-то, у кого сейчас реально есть проблемы. Скажите спасибо, что ваша «проблема» на деле — мелкая неурядица, и не парьтесь. Понятно, что какие-то вещи вас достают, но не надо на них зацикливаться и портить настроение всем окружающим.

Теперь выйдите на улицу, вдохните поглубже свежего австралийского воздуха, посмотрите, какое небо голубое и какие деревья зеленые, как все прекрасно (в Австралии сейчас разгар лета. — Прим. Bigpicture.ru). Подумайте, как вам повезло, что вы имеете возможность просто дышать.

Может быть, вы сегодня застряли в пробке, плохо спали из-за того, что ребенок не давал сомкнуть глаз. Может быть, парикмахерша постригла вас слишком коротко или накладные ногти обломались. Может быть, у вас слишком маленькая грудь или появился целлюлит, а животик стал больше, чем хотелось бы.

Забейте на это. Я вам гарантирую, когда настанет ваш черед уходить — вы и не вспомните обо всех этих вещах. Они покажутся НАСТОЛЬКО незначительными, когда вы будете окидывать последним взглядом прожитую жизнь. Я смотрю, как мое тело перестает работать у меня на глазах, и я ничего не могу с этим поделать. Я просто хочу встретить еще один день рождения или Рождество в кругу семьи, провести еще один день с любимым человеком и собакой. Просто еще один день.

Я слушаю, как люди жалуются на ненавистную работу, на то, как сложно заставить себя ходить в спортзал — будьте благодарны, что вы вообще можете туда ходить. Возможность работать и заниматься спортом кажется такой обыденной… Пока твое тело не заставляет тебя от нее отказаться.

Я старалась вести здоровую жизнь — пожалуй, это была моя основная цель. Цените свое здоровье и работающее тело, пусть оно даже не идеальной формы. Ухаживайте за ним и восхищайтесь им. Посмотрите на него и порадуйтесь, какое оно замечательное. Двигайтесь и балуйте его хорошей едой. И не переживайте из-за этого.

Помните, что хорошее здоровье — это не только про физическую оболочку. Работайте так же усердно над тем, чтобы найти ментальное, эмоциональное и духовное счастье. Так вы, может быть, поймете, насколько это неважно и незначительно — имеете вы это идиотское «идеальное» тело, навязываемое нам социальными медиа, или нет. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, отпишитесь от всех аккаунтов в соцсетях, из-за которых вы испытываете отвращение к себе. Даже от друзей… Безжалостно защищайте свое право на хорошее самочувствие.

Будьте благодарны за каждый день без боли и даже за те дни, когда лежите дома с простудой, держитесь за ноющую спину или вывихнутую лодыжку. Примите это, но порадуйтесь, что эта боль не угрожает жизни и пройдет.

Нойте меньше, люди! И больше помогайте друг другу.

Отдавайте больше! Правда в том, что гораздо приятнее делать что-то для других, чем для себя. Я жалею, что недостаточно это делала. С тех пор как я заболела, я узнала невероятно добрых и самоотверженных людей, получила много самых теплых и заботливых слов и поступков от родных, друзей и незнакомцев. Гораздо больше, чем могла бы дать в ответ. Я никогда этого не забуду и буду вечно благодарна всем этим людям.

Странное ощущение, когда у тебя в конце еще остались непотраченные деньги… а тебе уже скоро умирать. В такое время не пойдешь покупать какие-то материальные вещи, как раньше, типа нового платья. Поневоле задумываешься, как это глупо, что мы тратим так много денег на новые шмотки и прочие «вещи».

Вместо очередного платья, косметики или каких-то побрякушек лучше купите что-нибудь чудесное своим друзьям. Первое: всем все равно, если вы дважды наденете одно и то же. Второе: от этого получаешь невероятные ощущения. Пригласите друзей на обед — или, еще лучше, сами приготовьте для них еду. Принесите им кофе. Подарите им растение, сделайте им массаж или купите для них красивую свечку и скажите, что вы любите их, когда будете делать подарок.

Цените чужое время. Не заставляйте других ждать из-за своей непунктуальности. Если вы вечно опаздываете, начните собираться раньше и поймите, что друзья хотят провести время с вами, а не сидеть и ждать, пока вы объявитесь. Вас за это только зауважают! Аминь, сестры!

В этом году мы договорились обойтись без подарков, и, хотя елочка выглядела довольно грустно, это все равно было здорово. Потому что люди не тратили время на шопинг, а более вдумчиво подошли к выбору или созданию открыток. Плюс представьте, как мои родные пытаются выбрать мне подарок, зная, что, скорее всего, он останется им же… Это может показаться странным, но обычные открытки значат больше для меня, чем любые импульсивные покупки. Конечно, нам это было проще сделать — в доме нет маленьких детей. Но в любом случае мораль этой истории — подарки не нужны для полноценного Рождества. Пойдем дальше.

Тратьте деньги на впечатления. Или хотя бы не оставляйте себя без ощущений, тратя все деньги на материальную дрянь.

Подойдите серьезно к любому путешествию, даже к вылазке на пляж неподалеку. Погрузите ноги в море, прочувствуйте песок между пальцами. Умойтесь соленой водой. Бывайте чаще на природе.

Пытайтесь просто наслаждаться моментом вместо того, чтобы пытаться его запечатлеть на камеру или смартфон. Жизнь создана не для того, чтобы проживать ее на экране, и не для того, чтобы сделать идеальное фото… насладитесь, блин, моментом! Не надо пытаться его запечатлеть для всех остальных.

Риторический вопрос. Эти несколько часов, потраченных на прическу и макияж каждый день, — они правда стоят того? Я никогда не понимала этого в женщинах.

Просыпайтесь иногда пораньше и слушайте пение птиц, любуясь красивыми цветами восходящего солнца.

Слушайте музыку… по-настоящему слушайте. Музыка — это терапия. Лучше всего — старая.

Играйте с собакой. На том свете мне будет этого не хватать.

Говорите с друзьями. Отложите при этом телефон. У них все хорошо?

Путешествуйте, если вам этого хочется. Если нет — не путешествуйте.

Работайте ради жизни, не живите ради работы.

Серьезно, делайте то, что вас радует.

Съешьте тортик. И не корите себя за это.

Говорите «нет» всему, чего не хотите делать.

Не надо следовать чужим представлениям о том, что такое «полноценная жизнь»… Может быть, вы хотите себе заурядную жизнь — в этом нет ничего плохого.

Говорите близким, что вы их любите, как можно чаще и любите их изо всех сил.

Помните, что, если что-то делает вас несчастным человеком, в ваших силах изменить это — будь это в работе, любви или в чем-то ином. Имейте мужество изменить это. Вы не знаете, сколько времени вам отведено в этой жизни, не тратьте его на то, чтобы быть несчастным. Я знаю, что вы это сто раз слышали, но это чистейшая правда.

И в любом случае это просто уроки жизни одной девушки. Примите их… или нет — я не возражаю!

О, и еще одно! Если вы можете, сделайте доброе дело для человечества (и меня) — начинайте регулярно сдавать кровь. Вы будете чувствовать себя хорошо, а спасенные жизни — приятный бонус. Каждая сдача крови может спасти три жизни! Любой может сделать это, а усилий для этого нужно так мало!

Сданная кровь помогла мне продержаться дополнительный год. Год с моей семьей, друзьями и собакой. Год, в который я прожила мои лучшие моменты. Год, за который я буду навсегда благодарна…

…пока мы снова не встретимся.

Холли