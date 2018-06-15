Зачем на Руси плевались семенами репы

Как известно, до XVII века простые крестьяне о существовании картофеля и уж тем более о том, что его можно употреблять в пищу, даже не догадывались. Одной из главных культур на Руси всегда была репа, неурожаи которой долгие века приравнивали к настоящим катастрофам. Так зачем же тогда русские плевались семенами столь ценного корнеплода?

Роль репы в жизни русских

Репа по праву считается одной из самых древних культур, которые возделывались на территории нашей страны. Репу ценили и уважали, потому как она была основной пищей жителей Руси, такой же, какой позже стал и картофель. Недаром о репе складывали сказки и относились к неурожаю этого корнеплода, как к настоящей трагедии. Ведь из репы готовили на Руси практически все: из нее варили похлебки и каши, на репе ставили квас, репой начиняли пироги и фаршировали птицу, репу заготавливали на зиму.

Кроме того, использовали репу и в лечебных целях. С помощью этого корнеплода отваживали кашель, спасались от зубной боли, исцелялись от глазных болезней и заболеваний сердца и даже возвращали мужскую силу, употребляя репу вместе с яйцами и луком. Ели репу и лечились ею не только простые смертные, но и царские особы.

Обыкновенные русские «плевальщицы»

Почему же такой драгоценной культурой плевались? Все очень просто. Дело в том, что именно таким образом, то есть выплевывая семена, репу сеяли. Любой огородник наверняка подтвердит, что семена репы на редкость мелкие. Всего в 1-ом грамме количество семян может доходить до 600 штук. Но даже при такой численности крестьяне берегли каждое семечко, потому как репа, как уже было сказано выше, являлась основой рациона.

От правильной посадки репы зависел и будущий урожай. Для этого корнеплод следовало засеять равномерно, чтобы не пропало не единого семечка. В связи с крохотными размерами семян сделать это руками было практически невозможно. Репу сеяли с помощью рта: просто насыпали семена в ротовую полость, смачивали слюной и выплевывали на землю.

Понятно, что для этого дела необходимо было иметь определенную сноровку. Поэтому почти в каждой местности имелись «профессиональные плевальщицы» — женщины, которые лучше всех справлялись с этой задачей и которых приглашали специально для посева репы. Как пишет А. Стрижев в своей книге «Зеленая грядка», хорошие «плевальщицы» были на вес золота и «славились далеко за пределами своей округи». Почему именно женщины? Потому что репа издревле считалась исключительно женской культурой.

Картошка победила репу

К сожалению, с появлением картофеля «плевальщицы» цениться перестали. Хотя картошка долго не приживалась в России, а крестьяне даже устраивали так называемые картофельные бунты, не желая засевать поля диковинным корнеплодом. Люди не понимали, зачем их заставляют занимать землю не знакомой и любимой ими репой, а странным картофелем. Тем не менее, в конце концов репа все-таки начала сдавать свои позиции, уступая место картофелю. В связи с тем, что репа перестала главенствовать на русских столах, вымерла и профессия «плевальщиц», а вместе с ней был позабыт и оригинальный способ засева семян.