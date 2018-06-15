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Ди Каприо готовится к свадьбе‍ с падчерицей Аль Пачино
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Ди Каприо готовится к свадьбе‍ с падчерицей Аль Пачино 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На днях зарубежные СМИ сообщили неожиданную новость — 43-летний оскароносный американский артист Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе‍! По некоторым данным, уже больше полугода он встречается с 20-летней Камилой Морроне. О девушке известно, что она только начинает карьеру в модельном бизнесе, а также что ее отчимом является сам Аль Пачино.
Сообщается, что накануне красотке удалось невозможное — познакомить убежденного холостяка со своими родителями. По крайней мере, посиделки в Беверли Хиллз с его участием выглядели как семейный ужин. Узнав об этом, многочисленные фанаты актера заговорили о помолвке, но официального подтверждения подобного предположения пока не поступало.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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