Услуги девушек‐переводчиков пользуются большим спросом у иностранных болельщиков

Второй день чемпионата мира проходит в России. Для гостей мундиаля появилась новая услуга — компаньон-переводчик противоположного пола. С таким можно и в бар после матча сходить, и по душам поговорить. Особый спрос — на русских девушек.

Источник фото: телеканал «360»

В услуги девушки-переводчика входят рассказы о русской культуре, традициях рецептах, обо всем, что пожелает гость, и сопровождение на любые мероприятия. Иностранцы могут найти себе спутницу через специальное агентство, но объявлений полно и в интернете — и конкуренция растет с каждым днем.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне нравится изучать российских девушек. Эмоционально, культурно, и может даже духовно. Они открывают сердце, они пытаются быть дружелюбными, помогают в любом вопросе», — говорит Густаво Уранга, мексиканский болельщик.

Источник фото: телеканал «360»

Друзей в Москве найти легко даже без переводчика. Но если у гостей возникнут сложности, то работает круглосуточная горячая линия, где говорят на всех языках. Работу у девушек-переводчиков это не отбирает, скорее, наоборот помогает, потому что болельщиков — полтора миллиона, а девушек, мечтающих встретить иностранную любовь — все-таки чуть меньше.