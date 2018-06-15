Розовый коровник повышает удои под Хабаровском

Какого цвета должны быть на ферме стены, чтобы коровы веселее доились? Оказывается, если подходить к делу грамотно и ответственно, можно создать сельскохозяйственное производство, где даже такие вещи станут важными. Супруги Юлия Лопатина и Николай Скалюк из Хабаровска в бизнесе четверть века. Занимались рыбой. Схема проста — купи-продай. Торговые точки с морепродуктами много лет на одних и тех же местах, клиенты постоянные, доход стабилен, что ещё нужно? Но два года назад они приехали в Корсаково за мясом на шашлык и получили неожиданное предложение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Хозяин говорит, «в аренду бы всё это отдал», а кому это нужно, вкладывать деньги в чужое? — вспоминает Юлия Лопатина. — Муж у меня деревенский, задумался, давай, говорит, купим. Сначала думали, цех для переработки рыбы сделаем, а Коля уговорил свиней разводить. Решили у местных фермеров опыта поднабраться, поехали посмотреть, а там кошмар просто, грязно, голодно. Тогда нашла по интернету вьетнамских вислобрюхих свиней, порода чистоплотная, запаха от них нет.

За ними поехали в Приморье. Юля смеётся, когда говорит о присланных мужем фото — кто-то жёнам котиков-цветочков шлёт, а Николай коров и козлов. В августе 2016-го привезли 84 беременных свиноматки, вызвали ветеринара, чтоб прививки сделал. Сарафанное радио разнесло по всему району о новых фермерах. Местные власти сразу предложили подать заявку на грант. Сели за расчёты, выяснили: в мясном направлении КРС прибыль пойдёт, если поголовье превысит 2 тыс. животных — слишком много, а связываться с исключительно молочным — страшно.

— Поехала в Новосибирск в сельскохозяйственный холдинг «ЭкоНива», посмотреть, как у них, а там работа кипит, — рассказывает предприниматель. — И так мне стало обидно, знаете. Словно до Урала есть жизнь — а за ним ничего, нас как бы вообще нет. Спрашивают: «Вы из Хабаровска? Вы же там только купи-продай». Захотелось доказать, что всё не так.

Сегодня результат можно увидеть, потрогать и попробовать на вкус. Из руин поднята ферма, завезены коровы-рекордсменки мясо-молочной симментальской породы. Технолог Татьяна, завидев незнакомца на территории, заставляет надеть бахилы: на ферме чисто. В комнате отдыха мягкая мебель, есть душевая.

— Стараюсь деньги и в уют вкладывать, чтобы людям лучше работалось, — говорит Юлия Лопатина. — Чтобы у нас не просто коллектив был, а семья, и все друг к другу так и относились, как в хорошей, дружной семье, чтобы никаких разговоров за спиной.

На ферме, где живут коровы, хорошо пахнет, доярки к своим Милкам, Умкам и Цыганкам подходят в домашних тапочках. Всего полгода назад здесь был стандартный уставший коровник с протекающей крышей и дырами в стенах. Сейчас здесь даже цвет краски подобран так, чтоб у бурёнок было отличное настроение. Кстати, розовый. Пока отелилось ещё не всё стадо и объёмы молока умеренные, получка у доярок в районе 20 тыс. рублей, но как только молока станет больше, зарплата вырастет вдвое.

— Некоторые говорят, мол, расходы неоправданно большие, — рассказывает Юлия Лопатина. — Зачем вам специальная система, чтобы навоз удалять, если поставил рабочего и он убрал? Зачем цех с молокопроводом, разливай из фляг по бутылкам? Но так думать, значит на одном месте топтаться. Я знаю: нужно потратить деньги так, чтобы потом не оглядываться. Скупой всегда платит дважды, а переделки встанут ещё дороже.

Пластиковые окна дают хорошее освещение, зимой держат внутри тепло, для помещения площадью 1300 «квадратов» чистая экономия на отоплении. Упаковка, в которую в «Краснореченском» будут фасовать творог, сметану и молоко, дороже обычного для Хабаровска пластика, но зато экологически чистое. Сырьё своё, цену можно регулировать, как только коровы выйдут на рассчитанные объёмы удоев, эти затраты будут компенсированы. Одна буренка из Корсаково сейчас дает в среднем 10 литров молока. В других предприятиях края больше 8 литров не бывает.

— Звонят из Новосибирска, говорят, мало 10 литров, — продолжает Юлия Лопатина. — Мы используем специально разработанные для этой породы пищевые добавки. Ведь как и людям для хорошего самочувствия, животным тоже нужны витамины. Рассчитываем теперь, что удои увеличатся минимум до 25 литров в день.

Очищенная вода, сбалансированный рацион, чистый хлев, что ещё надо корове, чтобы давать молоко? Чтобы снизить себестоимость, Юлия и Николай стали ещё и земледельцами, арендовали в районе участки и засадили «по науке».

— Гектаров сорок вперемежку овёс, масленичная редька, люцерна, на неделе проехали, посмотрели, всё взошло — сердце радуется, — говорит Николай. — Посадили 35 гектаров кукурузы на силос, 15 гектаров свеклы, примерно 8 гектаров тыквы. Сто гектаров сенокосов, мы немного удобрений внесли нужных, траве тоже надо чем-то питаться. Зерно придётся покупать, мы его не дробим, как делают обычно, а плющим — так ученые советуют. Лучше усваивается, дольше задерживается в желудках, больше отдаёт питательных веществ.

В «Краснореченском» сегодня не только 100 коров, еще 30 телят и 200 вьетнамских свиней. Здесь же на выпасе по дюжине баранов и козлов, хозяйство расширяется. Юлия и Николай нашли таких же, как они сами, заинтересованных людей и создали кооператив, в нём сейчас четыре КФХ, пять ЛПХ и один ИП.

— Люди должны быть заинтересованы в совместной работе, — говорит предприниматель. — К нам приехала семья фермеров, оценили, что мы делаем, подали документы на вступление. Есть другие, которые хотят только получить грант и не работать, таким — сразу до свидания.

С финансами сложно, их всегда не хватает, на одну гравийку к новому цеху потратили 2 млн рублей. Дорого, но нужно. В ферму вкладываются и собственные средства и уже кредитные. Девять месяцев в «Сбербанке» рассматривали подготовленный Юлей и Николаем инвестпроект, куча справок — и всё зря, льготные федеральные деньги под 5% годовых кончились. Останавливаться нельзя, пришлось брать 40 млн рублей под 12,6%. Следом изменения в законе — и супруги «пролетели» мимо федерального гранта. Хорошо, помог краевой Минсельхоз , разработал региональную программу поддержки.

— Здесь было чистое поле и развалины фермы, — говорит Николай. — Если нам немного помочь, восстановим вообще всё — на земле хозяин должен быть. По возможности выкупаем участки, но вложились бы сразу — всем бы стало хорошо. Стройка ещё не закончилась, а у ворот люди стоят на работу устраиваться: механизаторы, водители, трактористы, комбайнёры.

«Эксклюзивного» ветеринара супруги переманили из Новосибирска, молодой специалист Анастасия Яковец по госпрограмме трудовой мобильности получит на жильё на Дальнем Востоке 1 млн рублей, с остальными деньгами помогут Юлия и Николай. К осени, когда построится ещё одна ферма на 200 коров, по этой же схеме в Хабаровск приедет ещё одна семья. В новое здание в сентябре заедут бурёнки швицкой породы, из их молока получается отличный сыр.

— Нам никто не верил, некоторые посмеивались: давайте, мол, энтузиасты без опыта, — говорит Юлия Лопатина. — А меня это, наоборот, подстёгивает, они характера моего не знают. Я знаю, бизнес развивается на третий год, если к этому времени нет результата — надо закрывать, а у нас уже молоко пошло. В стране начал работать внутренний рынок, своё производство, мы сами себя можем всем обеспечить, натуральным и качественным. Мы не рисковые, всё просчитано и всё у нас идёт так, как нужно.