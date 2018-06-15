Кайли Миноуг стала почетной гостьей благотворительного приема в Букингемском дворце

Кайли Миноуг, к которой члены королевской семьи относятся с особым пиететом (она даже выступала на дне рождения королевы Елизаветы II в апреле), вчера стала гостьей благотворительного вечера онкологического фонда Royal Marsden NHS Foundation Trust в Букингемском дворце. В ходе приема певица довольно непринужденно общалась с принцем Уильямом, который является президентом этого фонда, а также с его двоюродной сестрой леди Хелен Тейлор.

На мероприятии звезда появилась в роскошном блестящем серебристом платье с длинным подолом и глубоким декольте. Наряд подчеркнул хрупкую и миниатюрную фигуру певицы, которая совсем недавно отметила свое 50-летие. Свой образ Кайли дополнила элегантными аксессуарами и сдержанным, выполненным в натуральных оттенках макияжем. Сыграть на контрасте Кайли решила при помощи яркого маникюра — ногти она накрасила красным лаком.

Кайли Миноуг и принц Уильям

Кайли Миноуг и леди Хелен Тейлор

На мероприятии Кайли появилась не случайно — в 2005 году ей был диагностирован рак молочной железы, но пройдя курс химиотерапии и сделав частичную мастэктомию, она смогла его победить.

За последнее десятилетие проблема рака молочной железы стала очень актуальна. Но с помощью семьи, друзей, медицинских работников и всех вас мы справились,

— написала она недавно в своем Instagram.