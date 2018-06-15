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Кайли Миноуг выбрала королевский наряд для встречи с принцем Уильямом
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Кайли Миноуг выбрала королевский наряд для встречи с принцем Уильямом 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Кайли Миноуг поддерживает теплые отношения с британской королевской семьей, так что она часто получает приглашения на приемы во дворец. Так на днях австралийская певица стала гостьей благотворительного вечера фонда Royal Marsden NHS Foundation Trust, поддерживающего людей с онкологическими заболеваниями.
Мероприятие проходило в Букингемском дворце, где Кайли приветствовал лично принц Уильям, который является президентом фонда.
На вечере звезда появилась в элегантном серебристом платье с длинным шлейфом и эффектным декольте. Наряд подчеркнул изящную фигуру Кайли, которая в очередной раз доказала, что находится в прекрасной форме.
К слову, Кайли Миноуг не случайно стала гостьей этого мероприятия. Певице удалось побороть рак молочной железы, потому она принимает активное участие в жизни фонда.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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