Кайли Миноуг выбрала королевский наряд для встречи с принцем Уильямом

Кайли Миноуг поддерживает теплые отношения с британской королевской семьей, так что она часто получает приглашения на приемы во дворец. Так на днях австралийская певица стала гостьей благотворительного вечера фонда Royal Marsden NHS Foundation Trust, поддерживающего людей с онкологическими заболеваниями.

Мероприятие проходило в Букингемском дворце, где Кайли приветствовал лично принц Уильям , который является президентом фонда.

На вечере звезда появилась в элегантном серебристом платье с длинным шлейфом и эффектным декольте. Наряд подчеркнул изящную фигуру Кайли, которая в очередной раз доказала, что находится в прекрасной форме.

К слову, Кайли Миноуг не случайно стала гостьей этого мероприятия. Певице удалось побороть рак молочной железы, потому она принимает активное участие в жизни фонда.