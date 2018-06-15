Опрос: какими обязанностями вы бы с легкостью поменялись с противоположным полом?

Как часто вы слышите, что это не «женское» или не «мужское» дело? В обязанности женщин традиционно входит готовка, как правило, любой степени сложности, уборка по дому, стирка, мытье посуды. Считается, что у женщин также же лучше получается присматривать за детьми, шить, гладить и выполнять множество хлопот по дому.

На плечи сильной половины человечества традиционно ложатся обязанности по поддержанию дома в «рабочем состоянии»: вкрутить новую лампочку, забить гвоздь, повесить полку, починить подтекающий кран. А также дела, которые требуют недюжинной силы: например, передвинуть шкаф.

Но, может быть, это всего лишь стереотип и найдутся мужчины и женщины, которые бы с легкостью поменялись своими традиционными обязанностями и выполнили их куда лучше противоположного пола? Ответ смотрите в видео-опросе на нашем Youtube канале.