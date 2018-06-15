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Конкурс на разработку дизайна костюма наградной группы Универсиады-2019 продлён до 6 июля
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Конкурс на разработку дизайна костюма наградной группы Универсиады-2019 продлён до 6 июля 

ТАСС 1 час назад
Красноярск, 15 июня 2018 г. Конкурс на разработку дизайна костюма наградной группы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года продлён до 6 июля 2018 года включительно. Жителям России предлагается создать форму, в которой девушки из наградной группы будут чествовать победителей и призёров соревнований.
Накануне состоялось заседание экспертной комиссии, которая рассматривала работы конкурсантов. По её итогам были определены рекомендации для участников конкурса. Костюм наградной группы должен отображать специфику места проведения Студенческих игр. Поэтому главная задача конкурсантов — создать образ сибирской красавицы. Костюм для церемоний должен соответствовать классическому стилю и подчёркивать женскую красоту. При выборе лучших конкурсных работ также будет учитываться то, насколько верхняя одежда подходит для сибирского климата. Очередное заседание экспертной комиссии конкурса пройдёт в июле, там эксперты определят финалистов.
Работы могут присылать граждане РФ, независимо от возраста и места проживания, а также юридические лица, зарегистрированные на территории России. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и предоставить не более трёх вариантов дизайна костюма наградной группы на электронный адрес info@krsk2019.ru с пометкой «Конкурс на разработку костюма».
С полным списком требований и критериев оценки можно ознакомиться в Положении о конкурсе.
Дополнительная информация для СМИ:
Татьяна Богданова, главный специалист пресс-службы АНО «Дирекция Красноярск-2019», тел. : 8-923-351-2019.
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