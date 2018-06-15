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24 пончика и 48 яиц: стал известен райдер Робби Уильямса
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24 пончика и 48 яиц: стал известен райдер Робби Уильямса 

Teleprogramma.pro 58 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Робби Уильямс (Robbie Williams) никогда не скрывал, что питает к России слабость. Несмотря на критику со стороны соотечественников, британский музыкант согласился выступить на церемонии открытия мунидиаля.
Журналистам удалось выяснить, во сколько обошлось выступление звезды организаторам. По некоторой информации, экс-участник Take That получил гонорар, как за полноценное выступление: ему заплатили 100 тысяч долларов (примерно семь миллионов рублей). За эту сумму музыкант еще и «отличился», показав в камеру неприличный жест.
Однако требования артиста гонораром не ограничилось. Стал известен райдер, который представители музыканта отправляют организаторам. В список требований входит предоставление Уильямсу 280 полотенец, шести огнетушителей и четырех разных британских изданий.
Кроме этого, певцу требуется три гримерки, шесть помещений для персонала, пять офисов, восемь менеджеров, собственный стилист, личная массажистка, шесть телохранителей. С собой Робби также привозит шеф-поваров с кухонным оборудованием и собственные продукты. От организаторов же он требует предоставления ему 16 литров молока, 24 пончиков, 48 яиц, грибов и помидоров, пишет сайт Dni.ru.
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