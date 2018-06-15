Потерявшего бутовского школьника вернули родителям

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Гагаринскому району как обычно патрулировали территорию. Двигаясь по проспекту Вернадского, они обратили внимание на подростка, растерянно смотревшего по сторонам.

Остановившись, полицейские поинтересовались, что случилось и почему парнишка один. В ответ мальчик пояснил, что гулял с ребятами, а когда его друзья убежали, он запутался и не разобрался, в какой стороне его дом. Короче, заблудился. Подростка привезли в отдел полиции, где установили, что он является бутовским семиклассником. Узнав, кто он и откуда, полицейские нашли родителей мальчика и передали им сына.