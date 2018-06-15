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Кто вошел в топ-100 самых сексуальных звезд по версии американского Maxim?
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Кто вошел в топ-100 самых сексуальных звезд по версии американского Maxim? 

Peopletalk 47 минут назад
Фото: Peopletalk
Недавно стало известно, что Кейт Аптон (26) возглавила топ самых сексуальных женщин по версии журнала Maxim. А сегодня вышел полный список Maxim Hot 100.
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В нем знаменитостей разделили на пять категорий: The Bombshells — главные Insta-звезды, The Divas — поп-дивы, The Screen Sirens — актрисы, The Funny Girls — знаменитости с чувством юмора и The Power Players — бизнес-леди и королевские особы.
Так, самыми сексуальными представительницами западного шоу-бизнеса стали: Ким Кардашьян (37), Мелания Трамп (48), сестры Дженнер, сестры Хадид, Амаль Клуни (40), Меган Маркл (36), Бейонсе (36), Ариана Гранде (24), Рианна (30), Карди Би (25), Крисси Тейген (32), Дженнифер Лопес (48), Марго Робби (27), Скарлетт Йоханссон (33) и другие.
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Полный список смотри здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kto-voshel-top-100-samyh-seksualnyh-zvezd-po-versii-amerikanskogo-maxim/
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