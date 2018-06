Кто вошел в топ-100 самых сексуальных звезд по версии американского Maxim?

Недавно стало известно, что Кейт Аптон (26) возглавила топ самых сексуальных женщин по версии журнала Maxim. А сегодня вышел полный список Maxim Hot 100.

В нем знаменитостей разделили на пять категорий: The Bombshells — главные Insta-звезды, The Divas — поп-дивы, The Screen Sirens — актрисы, The Funny Girls — знаменитости с чувством юмора и The Power Players — бизнес-леди и королевские особы.

