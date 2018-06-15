3 года без Жанны Фриске: Дмитрий Шепелев, Анна Семенович, Ольга Орлова и другие вспоминают певицу 

Сегодня прошло ровно три года со дня смерти певицы Жанны Фриске. Друзья, родные, близкие и поклонники ее творчества публикуют в соцсетях архивные фотографии и вспоминают яркую звезду российского шоу-бизнеса, жизнь которой оборвалась в 40 лет.
Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет Вселенную,
— написала в Instagram Анна Семенович.
Жанна Фриске, Юлия Ковальчук, Анна Семенович, Андрей Григорьев-Аполлонов с женой Мариной
Другая подруга Жанны и тоже бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась в соцсети фотографией, на которой когда-то была запечатлена вместе с ней.
Жанна Фриске и Ольга Орлова
Напомним, Жанна Фриске скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года после двухлетней борьбы с раком головного мозга. Отец ее единственного сына, телеведущий Дмитрий Шепелев, сегодня вспомнил об этой болезни на съемке программы «На самом деле».
Жанна Фриске
Нет слов, чтобы объяснить это совпадение. Сегодня 15 июня, день когда не стало Жанны. И именно на этот день абсолютно неожиданно, совершенно спонтанно выпала съемка #насамомделе в которой мне предстоит говорить о раке головного мозга. Говорить об этом без эмоций мне по-прежнему сложно. И все-таки случайности не случайны. Не так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И воспринимаю этот как напоминание о том, как важно говорить о болезни. Для того чтобы не только победить ее, но и победить главное — страх,
— написал Дмитрий.
Дмитрий Шепелев
Их с Жанной сыну Платону в этом году исполнилось пять лет. Отец мальчика иногда показывает фолловерам в Instagram, как растет ребенок.
Самое ценное для меня — это возможность провести с ним время,
— говорил Дмитрий о сыне в редком интервью. Напомним, осенью 2016 года Шепелев выпустил книгу о Жанне.
Книга Дмитрия Шепелева «Жанна»
В день третьей годовщины со дня смерти певицы пост о ней в Instagram опубликовала и Наталья Фриске, родная сестра Жанны.
3… Все равно не чувствую я, что тебя больше нет… Для меня ты всегда жива!
— написала она.