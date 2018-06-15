3 года без Жанны Фриске: Дмитрий Шепелев, Анна Семенович, Ольга Орлова и другие вспоминают певицу

Сегодня прошло ровно три года со дня смерти певицы Жанны Фриске. Друзья, родные, близкие и поклонники ее творчества публикуют в соцсетях архивные фотографии и вспоминают яркую звезду российского шоу-бизнеса, жизнь которой оборвалась в 40 лет.

Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет Вселенную,

Другая подруга Жанны и тоже бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась в соцсети фотографией, на которой когда-то была запечатлена вместе с ней.

Жанна Фриске и Ольга Орлова

Напомним, Жанна Фриске скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года после двухлетней борьбы с раком головного мозга. Отец ее единственного сына, телеведущий Дмитрий Шепелев , сегодня вспомнил об этой болезни на съемке программы «На самом деле».

Жанна Фриске

Нет слов, чтобы объяснить это совпадение. Сегодня 15 июня, день когда не стало Жанны. И именно на этот день абсолютно неожиданно, совершенно спонтанно выпала съемка #насамомделе в которой мне предстоит говорить о раке головного мозга. Говорить об этом без эмоций мне по-прежнему сложно. И все-таки случайности не случайны. Не так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И воспринимаю этот как напоминание о том, как важно говорить о болезни. Для того чтобы не только победить ее, но и победить главное — страх,

— написал Дмитрий.

Дмитрий Шепелев

Их с Жанной сыну Платону в этом году исполнилось пять лет. Отец мальчика иногда показывает фолловерам в Instagram, как растет ребенок.

Самое ценное для меня — это возможность провести с ним время,

— говорил Дмитрий о сыне в редком интервью. Напомним, осенью 2016 года Шепелев выпустил книгу о Жанне.

Книга Дмитрия Шепелева «Жанна»

В день третьей годовщины со дня смерти певицы пост о ней в Instagram опубликовала и Наталья Фриске , родная сестра Жанны.

3… Все равно не чувствую я, что тебя больше нет… Для меня ты всегда жива!

— написала она.