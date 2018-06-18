Экс-возлюбленный Фриске рассказал правду об отце ее ребенка

Три года назад ушла из жизни певица Жанна Фриске , однако и сейчас не утихают споры по поводу отцовства ее маленького сына Платона.

Сейчас сына Жанны воспитывает его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев . Все три года он судится с родственниками Жанны Фриске, которые хотят больше участвовать в жизни мальчика, и за это время отцовство Шепелева не раз подвергалось сомнению. Вероятным отцом Платона называли танцора и шоумена Петра Никитина , с которым певица встречалась в течение пяти лет и которого называла «мистером Фриске». Однако сейчас во время эфира передачи «Новые русские сенсации». Петр все-таки решил развеять сомнения поклонников Фриске.

— признался он. Вместе с тем Никитин открыл, что держал связь с Фриске до самой ее смерти во время звонков, которые певица хранила в тайне от Шепелева. Сам Шепелев никак не прокомментировал выступление Никитина.

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Фото:Instagram