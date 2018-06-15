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В Нефтеюганском районе мужчина пошел в магазин и пропал
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В Нефтеюганском районе мужчина пошел в магазин и пропал 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
В поселке Пойковский Нефтеюганского района местная жительница пришла в полицию с заявлением о пропаже мужа.
Югорчанка сообщила, что несколько дней назад ее 65-летний супруг вышел из дома в магазин. Она рассказала, что муж страдает потерей памяти и имеет проблемы со слухом.
Полиция просмотрела камеры в магазине и пришла к выводу, что искать нужно в лесу. Совместно со спасателями мужчина был найден на второй день поисков. Он был в сознании, но сильно ослаблен. Со слов потерявшегося, он не мог позвонить домой, так как потерял телефон.
Как сообщили «АиФ-Югра» в пресс-службе регионального УМВД, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
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