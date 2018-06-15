В Нефтеюганском районе мужчина пошел в магазин и пропал

В поселке Пойковский Нефтеюганского района местная жительница пришла в полицию с заявлением о пропаже мужа.

Югорчанка сообщила, что несколько дней назад ее 65-летний супруг вышел из дома в магазин. Она рассказала, что муж страдает потерей памяти и имеет проблемы со слухом.

Полиция просмотрела камеры в магазине и пришла к выводу, что искать нужно в лесу. Совместно со спасателями мужчина был найден на второй день поисков. Он был в сознании, но сильно ослаблен. Со слов потерявшегося, он не мог позвонить домой, так как потерял телефон.

Как сообщили «АиФ-Югра» в пресс-службе регионального УМВД, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.