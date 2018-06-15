«Как немец огород прополол». Почему стоит побывать в Каргополе?

В Каргополь я собирался давно, но всё откладывал. «Да никуда он не денется, он ведь недалеко». Но мысль, что, не съездив туда, можешь пропустить что-то важное, не отпускала.

Ухаб на ухабе

Первое, что отличает Каргополь от других городов Архангельской области, — его удалённость от больших дорог. Ни железнодорожного сообщения, ни трассы М-8, ни аэропорта. Только дорога, соединяющая с одной стороны с Няндомой, а с другой — с Плесецком. Оттого что шума авто тут практически нет, создаётся ощущение тишины, даже глуши. Хотя это, конечно, не так. Ведь жизнь в старинном северном городе, берущем своё начало примерно с тех же времен, что Москва, по-своему кипит.

В первую очередь это туризм. Люди едут посмотреть на чудом сохранившиеся православные храмы 16-18 веков. Жадно стараются впитать дух северной провинции, где, кажется, русскости больше, чем в более раскрученных Великом Новгороде и Ярославле. Кроме того, рядом находится Кенозерский парк и знаменитые каргопольские деревни, куда стремятся за красотой и особым воздухом.

Но всё ли в Каргополе хорошо? Я приехал рано утром, когда он только просыпался. «Дороги плохие, по городу мы стараемся вообще не ездить», — восклицает водитель, довозивший нас из Няндомы. И действительно: ухабы на ухабах. Каргопольцы предпочитают велосипед и свои ноги, а автомобили здесь редкость. Но все, что надо для жизни, тут есть — магазины, кафе, школы, больница, аптеки. Хотя с работой швах, как и везде в Архангельской области, предприятия закрываются, молодёжь уезжает. Даже как-то не по себе: ведь уезжают из такой красоты, из такого щедрого и доброго края.

Главным украшением Каргополя я бы назвал его людей. Немного заблудившись (как-никак в первый раз тут), попросил помощи пожилого мужчины. «Так давайте я вас довезу». И довез, попутно рассказав о городе, о лучших его врачах и учителях. А денег брать не стал. Та же история в гостевом доме добродушной Надежды Пагнуевой. Узнав, что я приехал до вечера и без ночёвки, она отказалась брать деньги. Но порешили, что заплачу хотя бы полцены. А взамен — горячий чай, борщ, оладьи, светлая комната, просушенные у печки ботинки и носки, пострадавшие от дождя и сырости. И, самое главное, интересная многочасовая беседа. О том, о сём, о жизни, о прошлом и будущем, с ароматом дымящейся печи и заходящим в окошко солнечным лучом.

Главное слово: уютно

Надежда рассказывает, что родилась и выросла в этих краях, уезжала по распределению в Мезенский район, но снова вернулась. Здесь выросли двое её сыновей, здесь же она отработала много лет воспитателем в детском саду. А теперь, на пенсии, помогает развиваться каргопольскому туризму. К слову, на знаменитом Booking.com только два отеля можно найти: «Каргополь» и гостевой дом Пагнуевой. Хотя спрос на этот край огромный, приезжают отовсюду — от Америки до Японии. Надежда рассказывает, что как-то к ней заехал велосипедист из Германии, путешествующий по России уже несколько лет. «Он ведь немолодой уже, весь такой вспотевший, грязный. Я ему печку натопила, так он потом в знак благодарности мне весь огород прополол. Отдохнул, сел на велосипед и поехал в сторону Архангельска». А другая туристка из Москвы после посещения Каргополя решила… переехать сюда жить. «Так устала от суеты и от шума, а здесь прямо душа отдыхает». Теперь вот ищет себе домик здесь.

Уютно: именно таким словом я бы охарактеризовал Каргополь. Уютно на берегу реки Онеги с прекрасными видами вдалеке. Уютно рядом с величественными куполами, а ещё уютнее в самом храме, где иконы кажутся более настоящими, чем в «заморских» соборах. Уютно гулять по небольшим улочкам, где через дом красуются таблички «памятник архитектуры».

Уютно созерцать купеческие дома — крепкие, надёжные, что и сейчас служат людям и разным организациям. А то, что добираться сюда тяжело и что дорога кажется монотонной и долгой, так это нормально. Ведь вы приезжаете в духовный центр, место притяжения силы, в особый микроклимат. Лично я долго не мог понять то чувство, которое возникло у меня в Каргополе. Какая-то смесь радости, грусти, ностальгии, просветления и надежды. Конечно, сюда хочется вернуться снова, чтобы уже не бегло, а осмысленно пережить это состояние.