Флаконы для шапмуня

Практически все люди пользуются шампунями для волос, но мало кто задумывается, из каких материалов производятся емкости, в которых они содержатся, какие циклы преобразований и метаморфоз проходят эти емкости до того момента, пока попадут на прилавок магазинов. Давайте вместе узнаем немного больше о флаконах для шампуней!

Для их изготовления используют различные виды полимерных материалов. Такие изделия обязательно состоят из банки и колпачка, который герметично закупоривает содержимое емкости. В колпачки могут встраиваться диспенсеры и дозаторы для порционной выдачи шампуня, и соответственно, его экономии. На флаконах обязательно оставляется место нанесения этикетки с логотипом, фирменным знаком, изображениями, надписями и информацией для потребителей. Данные емкости могут иметь различный цвет или быть бесцветными с разной степенью прозрачности. Часто упаковку для шампуней производят из пластмассы, которая обладает устойчивостью к различным механическим, химическим и термическим воздействиям из внешней среды. Материал тары не имеет запаха и не способен менять аромат косметического средства, которое в него помещается. Крышки изделия для хранения шампуня могут содержать помпы-груши для накачки жидкости и прокладки в форме гармошки для препятствования испарения содержимого флакона.

Внешний вид флакона для шампуня играет огромную роль, так как его эстетика напрямую влияет на желание покупателя приобрести товар. На сегодняшний день существует огромное количество дизайнерских решений по конструктивным особенностям таких емкостей. Работают целые конструкторские и арт-отделы, разрабатывающие дизайн и функционал флаконов для шампуней. Такая косметическая тара является важной частью имиджа фирмы-изготовителя.

Из каких материалов изготавливают флаконы для шампуня?

Флаконы производят из полимерных материалов, горного хрусталя, стекла, а также металла, керамики, полудрагоценных камней и даже дерева. Такие емкости встречаются очень редко и изготавливаются практически всегда на заказ малыми партиями. В широком ассортименте флаконы в точках розничной и оптовой торговли представлены в виде пластиковых изделий. Оформление флаконов отличается огромным разнообразием. В процессе трансформации емкостей используется окрашенный или натуральный материал, различные техники декорирования: чеканка, инкрустация, резьба, роспись, фольгирование, печать, нанесение объемных элементов, тиснение и т.д. Форма изделий для хранения шампуня также может быть любой. Бывают флаконы в форме животных, предметов обихода, растений, фигурок людей, абстрактные варианты и многое другое. Порой емкости могут содержать 2 вместилища для жидкости или быть частью другого изделия.

Особенности производства флаконов для шампуня

Производят флаконы для шампуня с использованием современных экструзионно-выдувных машин. Сначала гранулы из полиэтилена загружаются в бункер цилиндрической формы со шнеком, где разогреваются до определенной температуры. Далее материал переходит в состояние вязкой текучести и подается в рабочую зону через фильеру, которая образует непрерывный рукав. Потом пресс-формы моделируют и формируют днище флаконом путем механического воздействия. После этого листовой нож, разогретый до определенной температуры, отсекает полиэтиленовый рукав. Далее форма с горячей заготовкой надувается сжатым воздухом и происходит формирование флакона. После остывания половинки оснастки разъединяются, и изделие отправляется по конвейерной ленте на упаковочный участок.