Обработка рукавов в мужской сорочке по итальянской технологии: неаполитанские манжеты и распошивание пройм вручную

Теперь непосредственно переходим к втачиванию рукавов в закрытые проймы. На этом этапе к деталям полочек и спинки должны быть притачаны кокетки, боковые швы сорочки должны быть стачаны запошивочным швом.

Шаг 1 Совместить метки плечевого шва на кокетке и вершине оката рукава. Если требуется совмещение рисунка ткани на кокетке и рукаве на этом участке, совместить! Вметать рукав в пройму со стороны рукава. При этом боковой шов сорочки и нижний шов рукава могут не совпадать. Такой способ обработки дает возможность корректировать посадку рукава, особенно в сорочках прилегающего силуэта с нормальной или укороченной длиной плеча.

Далее сутюжить посадку со стороны рукава на глубину 2-3 см от края.

Шаг 2 Втачать рукава в проймы шириной шва 1,0 см. Шов прокладывать со стороны рукава. Припуск шва втачивания заутюжить на полочки и спинку.

Шаг 3 Удалить наметочную строчку, заутюженным припуском оката рукава обогнуть припуск проймы, заколоть или заметать.

Выполнить запошивочный шов вручную потайными стежками. Стежки должны быть очень частыми и захватывать только 1-2 нити ткани полочек и спинки.

С лицевой стороны должны остаться только мелкие едва заметные проколы.

Вопреки распространенному мнению, ручное распошивание пройм не добавляет ни комфорта рукавам и ни прочности швам, это исключительно декоративный прием, подчеркивающий статусность изделия.

Далее приступаем к обработке манжеты сорочки

В данном мастер-классе будет рассмотрено построение и обработка неаполитанской манжеты.

Неаполитанские манжеты (другое название «коктейльные манжеты») внешне похожи на французские двойные манжеты, но застегиваются они не на запонки, а на пуговицы. Манжеты на пуговицах наиболее распространены, так как больше предназначены для повседневной носки, в отличие от французских манжет, которые принадлежат к более формальному классическому гардеробу. Например, со смокингом принято носить исключительно сорочки с французскими манжетами.

Шаг 4 Подготовить выкройку манжеты. Длина манжеты в готовом виде равна обхвату запястья плюс 1,0-2,0 см на свободу облегания и плюс 5,0 см на застежку. Ширина манжеты в готовом виде равна 7,0-8,0 см. Неаполитанская манжета отличается от обычной манжеты на пуговицах тем, что имеет отлетную часть, которая отворачивается вверх. Отлетная часть манжеты не имеет застежки, поэтому ее боковые части скруглены. Ширина отлетной части кроится на 0,5-1,0 см шире основной, чтобы перекрыть шов притачивания манжеты.

Примечание

Левую манжету на заказ иногда изготавливают больше правой (такую манжету называют «часовая манжета»). Она будет удобней обладателям крупных часов вроде Rolex или Breitling. В этом случае дополнительно снимается мерка обхвата запястья в часах, и длина часовой манжеты рассчитывается от нее.

Шаг 5 Выкроить 4 детали манжеты по долевой. При этом обратить внимание на симметричность рисунка ткани относительно линии перегиба манжеты. Оставить припуски на обработку по срезу притачивания манжеты — 1,5 см, а по отлету и боковым частям — 0,7-1,0 см.

Клеевую прокладку выкроить без припусков в 2-х или 4-х экземплярах, в зависимости от того, насколько плотный у вас дублерин и какой жесткости манжет вы хотите добиться.

Продублировать только внутренние или все 4 детали манжет. Заутюжить припуск на шов притачивания манжеты на внутренние манжеты. Настрочить на 1,0-1,3 см от сгиба.

Шаг 6 Сложить попарно внешние и внутренние детали манжет лицевой стороной внутрь, сметать, обтачать по внешнему срезу.

Срезать припуски шва до ширины 0,3-0,5 см, надсечь на закруглениях. Разутюжить шов обтачивания. Манжету вывернуть, выметать и приутюжить.

Перегнуть манжету по линии перегиба, провести линию вдоль подогнутого среза внутренней манжеты. Оснаровить припуск на шов притачивания манжеты.

Шаг 7 Наложить наружную часть манжеты лицевой стороной на лицевую сторону рукава. Излишки по ширине рукава заложить в складки. На передней части рукава сделать 2-3 защипа, направленных на планку рукава. Если разница между объемами рукава и манжеты велика, можно добавить еще один небольшой защип на нижнюю часть рукава.

Притачать манжету к рукаву, шов проложить на 0,1-0,2 см от намеченной линии. Припуск притачивания заутюжить на манжету.

Шаг 8 Наметать внутреннюю сторону манжеты. Край манжеты должен перекрывать шов притачивания на 0,1 см. Проложить закрепляющую строчку на 0,1 см от сгиба.

Шаг 9 Выполнить ручную закрепку на планке рукава: сделать перемычку несколькими стежками только по лицевой стороне ткани.

Затем обвить ее, прихватывая ткань, обметочными стежками.

Полоска и клетка, расположенные по диагонали на деталях бейки, носят скорее декоративный характер. И наоборот, на деталях, выкроенных по долевой, точное совпадение рисунка с деталью рукава является обязательным элементом, говорящем о мастерстве портного.

Шаг 10 Проложить отделочную строчку по манжетам.

Выметать петли на планке и манжете на машинке или вручную. Длина петли длиннее окружности пуговицы на 2-3 мм. Размер пуговицы для планки рукава должен быть чуть меньше, чем для манжеты.

Примечание

Петли на планке располагаются посредине и могут быть направлены вдоль или поперек детали. Как правило, итальянские портные располагают петли поперек, это предупреждает их самопроизвольное расстегивание.

Петли на манжете могут быть выметаны по центру, а могут быть немного смещены к шву притачивания манжеты, если заказчик не хочет, чтобы пуговица была видна из рукава надетого пиджака.

Манжета может застегиваться на 1-2-3 пуговицы, расположенные вертикально друг над другом. Но классическая манжета имеет 1 пуговицу, другие варианты относятся к более неформальному стилю.

Пришить пуговицы на витой ножке на манжету и планку рукава.

Автор мастер-класса и фото: Елена Ленкова

У Лены высшее и специальное образование — портной верхней мужской, женской и детской одежды.

В одежде ценит индивидуальность и продуманность образа, оригинальность кроя. Любит анализировать приемы моделирования и технологию обработки изделия. Ведёт свою страничку в Instagram. Многие знают Лену, как давнюю пользовательницу сайта BurdaStyle.ru.

«Качество обработки и внутренняя отделка изделия — неотъемлемые аспекты шитья».