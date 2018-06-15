Жетон-адресник для собаки

Каждый день в России теряются сотни собак. Домой возвращается лишь малая часть из них. Обезопасить питомца поможет установленный чип, а также указание контактов владельца на ошейнике или на специальном жетоне. Что такое адресник для собаки и как он выглядит?

Повысить шансы на возвращение потерявшейся собаки достаточно просто: стоит всего лишь приобрести адресник. Это небольшая подвеска с указанной на ней контактной информацией. Однако выбрать ее может быть непросто, ведь сегодня в зоомагазинах представлено огромное количество всевозможных адресников. Впрочем, далеко не все они являются надежными.

Виды адресников:

Капсула Самый простой и распространенный вариант адресника — небольшая капсула, в которую помещают бумагу с контактными данными владельца. Несмотря на популярность, капсула не слишком хорошо зарекомендовала себя. Такие адресники часто раскручиваются от трения при постоянной носке. В них легко может попасть вода, поэтому надпись просто смывается, становится нечеткой. Кроме того, нашедший собаку человек может и не заметить небольшой аксессуар на шее питомца или не понять, что его можно раскрыть.

Пластиковые адресники Еще один вид недорогих адресников — пластиковые или резиновые модели. Они также не очень надежны — дужка такого адресника со временем перетирается, и аксессуар теряется. Как и в случае с капсулой, если пластиковый аксессуар намокнет, чернила могут размыться.

Металлические модели Адресник для собаки с гравировкой является более надежным: все-таки металл не так сильно поддается износу. Однако очень важно именно гравировать надпись, а не наносить ее с помощью краски, иначе она быстро стирается и становится нечитаемой.

Особой популярностью пользуется жетон для собаки. Информацию на него можно нанести с двух сторон.

Пряжки Еще одним надежным видом адресника является пряжка или бирка, которая крепится на ошейник. Такой аксессуар представляет собой небольшую изогнутую пластинку на кожаной или тканевой поверхности ремешка.

Приобретая адресник, не стоит выбирать слишком вычурные модели — с камнями, стразами и прочими декоративными элементами. Подобный аксессуар может привлечь преступников.

Также имеет смысл обратить внимание и на вес адресника. Маленьким питомцам не стоит покупать тяжелый медальон, а для крупной собаки, наоборот, не стоит приобретать слишком маленькие аксессуары — они могут быть просто незаметны в шерсти.

Важно не только подобрать адресник, но и правильно заполнить его.

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Что должно быть указано на адреснике:

Кличка собаки. Но не пишите полное имя питомца согласно родословной. Достаточно указать домашнее, на которое любимец охотно откликается.

Контактный телефон владельца или адрес электронной почты. Лучше дать несколько способов связи и номеров телефона.

В целях безопасности не стоит указывать ваш адрес проживания.

Дополнительная информация и фразы, привлекающие внимание. Это может быть что-то типа «Верните меня домой», «Я потерялась» или обещание вознаграждения нашедшему.

Как носить адресник?

В отличие от ошейника, адресник снимать не рекомендуется. Конечно, если это не аксессуар типа пряжки. Медальон же можно прикрепить на отдельный плотный шнурок. Это особенно актуально, если в квартире собака не носит ошейник.

Не забудьте также о креплении в виде кольца для адресника. Очень часто именно они становятся виновниками потери аксессуара. Недостаточно прочные и толстые, даже металлические кольца могут разгибаться и изнашиваться со временем. Поэтому лучше всего приобрести дополнительный карабин для крепления адресника или кольцо сечением более 1 мм.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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