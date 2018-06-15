В Кировской области пропала 16-летняя девушка

Пропала 16-летняя Марина Ефремова. Последний раз девушку видели в селе Макарье Котельничского района 14 июня.

С тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Приметы пропавшей: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы до плеч;

была одета в красную куртку до пояса, черные лосины, темные кроссовки с зеленой подошве.

Если вы знаете, где сейчас находится девушка, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-350-76-25 (бесплатно по РФ) или 02 (102).

Фото — vk.com/ornkirov