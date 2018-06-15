Ошибки, которые никогда не повторяют умные люди

Каждый из нас совершает множество ошибок — и это само собой разумеется. Но некоторые люди делают одни и те же ошибки снова и снова, не в состоянии преодолеть себя и навеки застывая на одном месте. Исследователи Мичиганского университета обнаружили, что люди попадают в одну из двух категорий, когда дело доходит до ошибок. Первые имеют фиксированный настрой, вроде «О черт, я никогда не буду хорош в этом». Вторые думают, скорее, так: «Что-то пошло не так. Может быть, я допустил ошибку? Нужно обязательно понять где, чтобы не оступиться снова». Вот несколько главных жизненных ошибок, которые умный человек никогда не совершит дважды. Делать одно и то же, ожидая другой результат

Альберт Энштейн как-то заметил, что лишь безумец делает одно и то же, в ожидании другого результата. Несмотря на всю явную правдивость высказывания, на свете живет еще очень много людей, считающих, что неоднократное умножение двойки на двойку даст, в конечном итоге, цифру пять. Умные люди понимают: другого результата они добьются только изменив свой подход к делу. Не умение отсрочить удовольствие

Умные люди знают, что удовлетворение не приходит быстро и тяжелая работа — именно то, что предшествует долгожданной награде. Они также понимают, как использовать это в качестве мотивации на каждом этапе трудного процесса, который ведет к успеху. Верить в слишком хороший исход

Совместный результат наивности и отсутствия должной осмотрительности может единожды оправдать излишнюю веру в чудо. Но второй раз поверить в то, что этот бумажник валяется посреди дороги просто так, да еще и полон денег, может только человек не очень умный. Запомните, верить в лучший исход можно только тогда, когда вы сами вложили в дело множество ресурсов и сил. Угодить каждому

Так, в основном, поступают люди слабые. Боясь разочаровать хоть кого-то, они распыляют всю энергию на попытки поддержания хрупкого статус-кво. Но умные люди понимают: просто невозможно угодить каждому. Поэтому они развивают в себе мужество делать выбор, даже если он не понравится кому-то из окружения. Не видеть общую картину

Так просто потерять за деревьями лес, отдавая всего себя сложной работе и забыв, к чему все это должно привести. Давайте себе время на осознание: сколько времени уходит у вас на работу и зачем вы вообще это делаете. Иначе можно оказаться в тупике. Изображать жертву

Это своеобразная форма манипуляции, показывать окружающим себя слабее, чем есть на самом деле. Недалекий человек, затевая эту игру, просто не понимает, как сильно он подставляется под удар, меняя свою силу, свою власть над собой на сомнительные радости, которые могут принести в жизнь сторонние люди. Быть тем, кем вы не являетесь

Это очень заманчиво — показывать всем окружающим только то, что они хотели бы в вас видеть. Но никто не любит подделку и такая попытка в 99 случаях из 100 закончится провалом. Умные люди понимают это после первых же проблем: они очень быстро связывают свои неудачи с такой глупой линией поведения — и больше никогда так не делают. Счастье, успех, и даже удача напрямую связаны с внутренним мироощущением человека.