Тренды 2018 года: российские потребители выбирают здоровое питание

Торговые сети делают упор на местных производителей и тщательно следят за свежестью продуктов. Последнее исследование Nielsen, посвященное правильному питанию и здоровому образу жизни (Nielsen Global Health and Wellness Report), в очередной раз подтвердило: российские потребители — сторонники здорового питания. В этом нет ничего удивительного: россияне не понаслышке знают, что такое дачный сезон, овощи «с грядки» и молочные продукты «из деревни». А те, кто не знает, с большой вероятностью знакомы с другим трендом, согласно которому правильное питание и здоровый образ жизни стали модными. Очевидно, что тренд на правильное питание и здоровый образ жизни поддерживают и другие индустрии. Набирающие популярность технологии для контроля физической активности, модные информационные ресурсы, пропагандирующие правильный образ жизни ради красивого тела, активная экспансия фитнес-клубов, популяризация спорта, в том числе, посредством крупных государственных проектов — все это придает тренду на здоровое питание ускоряющуюся динамику.

С этой модной тенденцией приходится считаться и современным ритейлерам, которые сейчас стали уделять повышенное внимание контролю качества и свежести предлагаемых продуктов. Особенно это касается товаров категории «фреш» (с коротким сроком годности). Например, в федеральной торговой сети «Пятёрочка» данная категория занимает долю в размере 30% от всего ассортимента в каждом универсаме. Не случайно руководство торговой сети в 2013 году ввело новую должность — директор по свежести. Его рабочее место находится непосредственно в торговом зале, и в его обязанности входит ежечасная проверка сроков годности охлажденной продукции, качества овощей и фруктов, а также общение с покупателями и ведение специального журнала. Не менее важным для ритейлеров является ориентир на сотрудничество с местными производителями. Не секрет, что многие покупатели недовольны набором ингредиентов, входящих в состав современных продуктов. Наличие огромного количества различных консервантов, эмульгаторов и стабилизаторов химического происхождения минимизируют пользу конечного продукта для потребителя, делая его непривлекательным для покупки. Поэтому люди все чаще ностальгируют по натуральным продуктам «как раньше». Отсюда большой интерес у покупателей к местным производителям, о которых они знают не понаслышке. Например, в торговой сети «Пятёрочка» в Петрозаводске всегда можно найти на полках местную «молочку». Пенсионер Сергей Петрович признается, что всегда отдает предпочтение местным производителям и старается не покупать сверх надобности.

За покупками я со списком хожу и всегда в «Пятёрочку» рядом с домом, на практике определил чего и сколько надо покупать, чтобы не испортилось. Главное — срок годности смотреть,

— рассказал он.

Добавим, что основным потребителем здорового питание является молодое поколение. В упомянутом выше исследовании Nielsen отмечается, что готовность доплачивать за «экологичность» выше всего у поколения Z (до 20 лет) и миллениумов (21-34). Самые низкие значения зафиксированы в возрастной группе 65+.