Ещё
Как пережить расставание?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как пережить расставание? 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Люди по-разному переживают расставание — я имею в виду чисто внешне. Кто-то замыкается в себе, кто-то плачет и боится оставаться один. Но внутри у всех без исключения — очень большая боль. Чем дольше длились отношения, чем более эмоциональными и счастливыми они были, тем длиннее период адаптации к жизни без любимого, вдруг навсегда ставшего чужим. Но себе можно помочь, если подойти к ситуации рационально. И пусть сейчас это кажется вам слишком сложным шагом, но пробовать и действовать нужно. Чтобы в один день вынырнуть из этого омута отчаяния — здоровой и сильной.
Подготовьте тех, кто вас поддерживает Это правило, на первый взгляд, вовсе не на поверхности. Хотя, по моему мнению, является первостепенным. Наступят дни, когда «вытаскивать» себя вы начнете самостоятельно, а пока что — одиночество будет невыносимым. Будем честны — даже самым близким друзьям станет с вами тяжело уже через пару недель, а вы вряд ли будете в порядке и через три месяца. Поэтому заранее облегчите им задачу. Подскажите, какая помощь будет наиболее эффективна. Быть может, вы хотите просто вместе заниматься отвлеченными делами, не вспоминая о «раздражителе». А может, наоборот, вам необходимо сесть и много раз проговорить какие-то вещи, чтобы в голове стало яснее, а на душе — легче. Не вынуждайте подругу догадываться о правильном подходе. Честно скажите, от чего вам становится спокойнее. В минуты, когда чувствуете себя хоть чуточку сильнее, заставляйте умерять свой эгоизм. Относитесь с пониманием к тому, что с вами не могут быть на связи 24 часа в сутки, и учитывайте, каких эмоциональных сил требует подобная поддержка. Мне нравится гуляющая по Интернету фраза на эту тему: «Падая духом, не зашиби ближнего своего». При всей шуточности — она очень глубока. Берегите тех, кто вас поддерживает. Распределяйте нагрузку по разным людям, благодарите и давайте им отдохнуть, когда справляетесь сами.
Хорошо оцените свое психологическое состояние Несмотря на рост интереса и доверия к психотерапии в России, стигматизация душевных расстройств будет цвести в нашей стране пышным цветом еще не один десяток лет. А уж страдания молодой девушки из-за расставания с парнем и вовсе чаще причина для презрительных шуточек, чем для внимательного и серьезного отношения. Между тем, насколько я вижу по своим подругам и знакомым, у девяти девушек из десяти серьезный разрыв приводит к неврозу той или иной степени тяжести. Разумеется, не в каждой ситуации нужно бежать к врачу. Плохой аппетит и бессонница, частые слезы и чувство тревоги в первую неделю после расставания — это нормально. Но если это продолжается несколько недель или месяцев, к тому же добавились чисто физиологические ощущения вроде удушья и аритмии — нужно обратиться к специалисту. Он оценит ваше состояние и, скорее всего, пропишет лекарства. Не стоит стесняться и бояться медикаментозной поддержки своей нервной системы в такие периоды жизни. Подобный прием таблеток — временный и не принесет вреда. А вот стабилизация процессов в организме позволит намного быстрее перестроить мозг так, чтобы войти в новый ритм жизни. И, кстати, это точно лучше и безопаснее, чем все эти трагичные винные запои, расшатывающие психику вконец.
Осознавайте, что это пройдет Честно говоря, сколько я сама ни проходила через расставания, каждый раз появлялось жуткое ощущение — что любимого человека не забыть никогда, а боль от потери не утихнет. К тому же с возрастом добавляется и неизбывная паника — «я уже никого не встречу». Так вот, каким бы невероятным ни казалось вам это прямо сейчас, говорите себе и верьте, что все это непременно закончится. Наступит день, когда вам станет легче, о своих переживаниях вы сможете рассказывать с улыбкой, а в новых отношениях ощутите благодарность судьбе за то расставание — ведь оно позволило вам прийти сюда, к счастью. Так непременно будет, даже не сомневайтесь.
Каждое расставание — это повод стать лучше Эту фразу я незаметно для себя «изобрела», утешая подругу. Я хорошо помню, как мы сидели с ней на коврике в ванной, и она плакала взахлеб, уткнувшись в мои колени, совершенно отчаявшаяся. Ее отношения длились больше шести лет и были самыми длительными в жизни. Нам обеим было абсолютно точно понятно, что Маше будет плохо очень долго и что новому парню на этой выжженной пустыне пока что делать нечего. Тогда я и сказала ей: «Каждое расставание — это повод стать лучше». Она удивленно подняла на меня глаза, и мы стали рассуждать. Действительно, этот период идеален для работы над ошибками и самосовершенствования. А главное, метко убивается сразу два зайца — заполняется свободное время и повышается самооценка. К тому же такой посыл — жажда использовать это время, чтобы стать лучше, — рождает некую созидающую злость, которая дает большую силу. Необходимую, чтобы пережить моменты упадка духа.
Дайте себе время «прореветься» Допустим, вам хватило сил, чтобы сразу погрузиться в дела и отвлечься. Не обманывайтесь. Чем дольше вы гоните от себя мысли о случившемся и не даете себе все осознать и прочувствовать до конца — тем огромнее бомба, которая растет у вас внутри. И она непременно взорвется, обернувшись сильнейшим нервным срывом или болезнью. Поэтому очень важно сразу после расставания дать время своей печали. Обдумайте случившееся, поговорите с кем-то, поплачьте. Не замалчивайте проблему, любой психолог скажет вам, что это попросту опасно. Позвольте себе быть слабой и грустной хотя бы несколько дней, после этого процесс восстановления пойдет намного легче.
Обновите пространство вокруг себя Разумеется, все вещи бывшего парня, его милые подарки и наполненные смыслом сувениры должны покинуть квартиру. Но речь даже не об этом. Пережить расставание поможет полное обновление картинки. Проведите генеральную уборку, выбросьте все лишние вещи, переставьте мебель и переклейте обои. Недорогой ход, сильно меняющий вид квартиры, — смена занавесок, покрывала на кровати и подушек в тон к нему. Подберите яркие, жизнерадостные цвета. Подумайте, что вы всегда мечтали видеть в своей квартире? Быть может, напольную вазу или большое растение? Поищите, где это можно купить, и подбирайте в точности то, что вас полностью устроит, — это даст приятное удовлетворение и новый уют в доме.
Возьмите на себя груз ответственности Вместо банального «займите себя» я хочу посоветовать чуточку другое. Дело в том, что просто насыщенный разными делами день с легкостью летит к чертям, когда вдруг накатывают воспоминания или просто нет сил от сильнейшей печали. Нет, вы должны взять на себя ответственность за что-то или кого-то — это уже не даст возможности «отвертеться». Например, согласитесь вести сложный новый проект на работе, начните какое-то совместное дело с друзьями, помогайте подруге с ребенком или пожилым родственником.
А еще — это идеальное время, чтобы завести домашнего питомца, о котором вы всегда мечтали. Если вы не уверены в своих силах, не нужно, конечно, брать щенка или котенка. Чувство ответственности возникнет и при появлении в доме рыбки или декоративных улиток. Свою самую первую несчастную любовь я пережила благодаря черно-белой крысе, которую мне принес мой дядя. Тогда это трудно было осознать, но спустя годы я понимаю — именно чувство ответственности за другое живое существо стало сильным поддерживающим фактором. Позволяйте себе не всегда быть сильной, но постарайтесь «сохранить лицо». Не говорите злых слов о бывшем мужчине, не осуждайте его. Всегда помните, что вы любили его и выбрали из многих других людей. А свой выбор нужно уважать, к каким бы последствиям он ни привел.
Аист на крыше: последние новости
Кто в родах главный, будущая мама или врач? Кореянки устроили демонстрации против вебкамер Selfmade императрица. Детство Екатерины Великой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место36
«Еще и недовольные, что им помогают»10
Что думают женщины, когда впервые видят пенис2
Мужчина заплатил за ночь со школьницей и пожалел5
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму67
Новости партнеров
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
00:09
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Звёзды
03:17
Как растет еда
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение