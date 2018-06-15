Как пережить расставание?

Люди по-разному переживают расставание — я имею в виду чисто внешне. Кто-то замыкается в себе, кто-то плачет и боится оставаться один. Но внутри у всех без исключения — очень большая боль. Чем дольше длились отношения, чем более эмоциональными и счастливыми они были, тем длиннее период адаптации к жизни без любимого, вдруг навсегда ставшего чужим. Но себе можно помочь, если подойти к ситуации рационально. И пусть сейчас это кажется вам слишком сложным шагом, но пробовать и действовать нужно. Чтобы в один день вынырнуть из этого омута отчаяния — здоровой и сильной.

Подготовьте тех, кто вас поддерживает Это правило, на первый взгляд, вовсе не на поверхности. Хотя, по моему мнению, является первостепенным. Наступят дни, когда «вытаскивать» себя вы начнете самостоятельно, а пока что — одиночество будет невыносимым. Будем честны — даже самым близким друзьям станет с вами тяжело уже через пару недель, а вы вряд ли будете в порядке и через три месяца. Поэтому заранее облегчите им задачу. Подскажите, какая помощь будет наиболее эффективна. Быть может, вы хотите просто вместе заниматься отвлеченными делами, не вспоминая о «раздражителе». А может, наоборот, вам необходимо сесть и много раз проговорить какие-то вещи, чтобы в голове стало яснее, а на душе — легче. Не вынуждайте подругу догадываться о правильном подходе. Честно скажите, от чего вам становится спокойнее. В минуты, когда чувствуете себя хоть чуточку сильнее, заставляйте умерять свой эгоизм. Относитесь с пониманием к тому, что с вами не могут быть на связи 24 часа в сутки, и учитывайте, каких эмоциональных сил требует подобная поддержка. Мне нравится гуляющая по Интернету фраза на эту тему: «Падая духом, не зашиби ближнего своего». При всей шуточности — она очень глубока. Берегите тех, кто вас поддерживает. Распределяйте нагрузку по разным людям, благодарите и давайте им отдохнуть, когда справляетесь сами.

Хорошо оцените свое психологическое состояние Несмотря на рост интереса и доверия к психотерапии в России, стигматизация душевных расстройств будет цвести в нашей стране пышным цветом еще не один десяток лет. А уж страдания молодой девушки из-за расставания с парнем и вовсе чаще причина для презрительных шуточек, чем для внимательного и серьезного отношения. Между тем, насколько я вижу по своим подругам и знакомым, у девяти девушек из десяти серьезный разрыв приводит к неврозу той или иной степени тяжести. Разумеется, не в каждой ситуации нужно бежать к врачу. Плохой аппетит и бессонница, частые слезы и чувство тревоги в первую неделю после расставания — это нормально. Но если это продолжается несколько недель или месяцев, к тому же добавились чисто физиологические ощущения вроде удушья и аритмии — нужно обратиться к специалисту. Он оценит ваше состояние и, скорее всего, пропишет лекарства. Не стоит стесняться и бояться медикаментозной поддержки своей нервной системы в такие периоды жизни. Подобный прием таблеток — временный и не принесет вреда. А вот стабилизация процессов в организме позволит намного быстрее перестроить мозг так, чтобы войти в новый ритм жизни. И, кстати, это точно лучше и безопаснее, чем все эти трагичные винные запои, расшатывающие психику вконец.

Осознавайте, что это пройдет Честно говоря, сколько я сама ни проходила через расставания, каждый раз появлялось жуткое ощущение — что любимого человека не забыть никогда, а боль от потери не утихнет. К тому же с возрастом добавляется и неизбывная паника — «я уже никого не встречу». Так вот, каким бы невероятным ни казалось вам это прямо сейчас, говорите себе и верьте, что все это непременно закончится. Наступит день, когда вам станет легче, о своих переживаниях вы сможете рассказывать с улыбкой, а в новых отношениях ощутите благодарность судьбе за то расставание — ведь оно позволило вам прийти сюда, к счастью. Так непременно будет, даже не сомневайтесь.

Каждое расставание — это повод стать лучше Эту фразу я незаметно для себя «изобрела», утешая подругу. Я хорошо помню, как мы сидели с ней на коврике в ванной, и она плакала взахлеб, уткнувшись в мои колени, совершенно отчаявшаяся. Ее отношения длились больше шести лет и были самыми длительными в жизни. Нам обеим было абсолютно точно понятно, что Маше будет плохо очень долго и что новому парню на этой выжженной пустыне пока что делать нечего. Тогда я и сказала ей: «Каждое расставание — это повод стать лучше». Она удивленно подняла на меня глаза, и мы стали рассуждать. Действительно, этот период идеален для работы над ошибками и самосовершенствования. А главное, метко убивается сразу два зайца — заполняется свободное время и повышается самооценка. К тому же такой посыл — жажда использовать это время, чтобы стать лучше, — рождает некую созидающую злость, которая дает большую силу. Необходимую, чтобы пережить моменты упадка духа.

Дайте себе время «прореветься» Допустим, вам хватило сил, чтобы сразу погрузиться в дела и отвлечься. Не обманывайтесь. Чем дольше вы гоните от себя мысли о случившемся и не даете себе все осознать и прочувствовать до конца — тем огромнее бомба, которая растет у вас внутри. И она непременно взорвется, обернувшись сильнейшим нервным срывом или болезнью. Поэтому очень важно сразу после расставания дать время своей печали. Обдумайте случившееся, поговорите с кем-то, поплачьте. Не замалчивайте проблему, любой психолог скажет вам, что это попросту опасно. Позвольте себе быть слабой и грустной хотя бы несколько дней, после этого процесс восстановления пойдет намного легче.

Обновите пространство вокруг себя Разумеется, все вещи бывшего парня, его милые подарки и наполненные смыслом сувениры должны покинуть квартиру. Но речь даже не об этом. Пережить расставание поможет полное обновление картинки. Проведите генеральную уборку, выбросьте все лишние вещи, переставьте мебель и переклейте обои. Недорогой ход, сильно меняющий вид квартиры, — смена занавесок, покрывала на кровати и подушек в тон к нему. Подберите яркие, жизнерадостные цвета. Подумайте, что вы всегда мечтали видеть в своей квартире? Быть может, напольную вазу или большое растение? Поищите, где это можно купить, и подбирайте в точности то, что вас полностью устроит, — это даст приятное удовлетворение и новый уют в доме.

Возьмите на себя груз ответственности Вместо банального «займите себя» я хочу посоветовать чуточку другое. Дело в том, что просто насыщенный разными делами день с легкостью летит к чертям, когда вдруг накатывают воспоминания или просто нет сил от сильнейшей печали. Нет, вы должны взять на себя ответственность за что-то или кого-то — это уже не даст возможности «отвертеться». Например, согласитесь вести сложный новый проект на работе, начните какое-то совместное дело с друзьями, помогайте подруге с ребенком или пожилым родственником.

А еще — это идеальное время, чтобы завести домашнего питомца, о котором вы всегда мечтали. Если вы не уверены в своих силах, не нужно, конечно, брать щенка или котенка. Чувство ответственности возникнет и при появлении в доме рыбки или декоративных улиток. Свою самую первую несчастную любовь я пережила благодаря черно-белой крысе, которую мне принес мой дядя. Тогда это трудно было осознать, но спустя годы я понимаю — именно чувство ответственности за другое живое существо стало сильным поддерживающим фактором. Позволяйте себе не всегда быть сильной, но постарайтесь «сохранить лицо». Не говорите злых слов о бывшем мужчине, не осуждайте его. Всегда помните, что вы любили его и выбрали из многих других людей. А свой выбор нужно уважать, к каким бы последствиям он ни привел.