ЭКО бесплатно в Новосибирской области: подробности

Чтобы познать радость материнства, многие из них тратят деньги на процедуру ЭКО. Или не тратят совсем, ведь правительство региона выделяет средства на бесплатные базовые процедуры экстракорпорального оплодотворения для жительниц области.

С 2009 года в России действует государственная программа финансирования ЭКО, которая позволяет сибирячкам проходить процедуру абсолютно бесплатно. Для этого им лишь нужно встать в очередь на ЭКО. Как? Очень просто: сначала нужно обратиться к гинекологу и пройти все обследования. Если они покажут, что для вас это единственный вариант забеременеть, и это подтвердит врачебная комиссия, то на руки выдадут специальное заключение. После чего женщине присваивается индивидуальный шифр, по которому предоставляется возможность отслеживать свою очередь в режиме реального времени на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

«Все женские консультации обязаны уведомлять пациентов, страдающих бесплодием, о том, что есть возможность сделать экстракорпоральное оплодотворение по квоте при наличии показаний для бесплатной программы. Они также обязаны направлять их после определенного этапа терапии и исследований на ЭКО при наличии на то показаний», — сообщает областной минздрав . В этом году фондом ОМС выделены средства на проведение 800 процедур ЭКО — значит, сотни сибирячек получили возможность стать мамами, на данном этапе более половины пациенток уже направлены на программу ЭКО за счет средств ОМС, а оставшаяся половина находится на этапе подготовительной терапии и обследования. 800 процедур — цифра значительная, но все же недостаточная. Правда, в сентябре, когда состоится тарифное совещание в минздраве, возможно, будут выданы дополнительные квоты.

Почему не могут сами?

Экстракорпоральное оплодотворение заканчивается удачно лишь в 30% случаев, поэтому некоторым приходится делать процедуру несколько раз в год. Минздрав области не налагает ограничений на количество ЭКО для одной женщины. Не получилось забеременеть с первого раза? Вновь вставайте в очередь и делайте процедуру повторно, когда придет ваша очередь и вы пройдете лечение, направленное на предотвращение повторных неудачных попыток. Репродуктологи рассказывают истории, когда девушки могли зачать ребенка только после седьмой, а то и восьмой попытки. Правда, скорее всего, после пятого раза врач посоветует подумать об усыновлении ребенка, но в квоте все равно не откажет, несмотря на то что желающих пройти эту процедуру немало. И год от года их становится все больше, ведь количество женщин с диагнозом «бесплодие» растет. Так, в 2000 году в области было зарегистрировано 0,9 тыс. женщин с диагнозом «бесплодие», а в 2015-м их стало уже 1,5 тыс. То есть показатель вырос в 1,7 раза. Но причина не только в женщинах: в половине случаев ЭКО делается из-за того, что проблема в папе.

«В 50% случаев у пары не получается завести ребенка именно из-за мужского бесплодия. Причин несколько. Самый первый фактор, о котором говорят меньше всего, — это экологическая катастрофа, — говорит Ольга Филипович, к.м.н., главный репродуктолог области. — Сперматогенный эпителий является очень чувствительной и тонкой материей, поэтому он первым реагирует на сдвиги в экосистеме. К сожалению, мы не все причины можем диагностировать, очень много пар, которым поставили диагноз «бесплодие», но диагностировать причину не представляется возможным. Такая форма бесплодия именуется идиопатической, или бесплодием неясного генеза».

Но репродуктология как наука в Новосибирске не стоит на месте. Репродуктологи и коммерческих, и муниципальных центров посещают РАРЧ — ежегодный международный конгресс Российской ассоциации репродукции человека. Специалисты слушают доклады, делятся опытом и наработками, обсуждают тенденции. «Основываясь на работе российских и зарубежных коллег, мы ежегодно пополняем наши клинические возможности новыми препаратами по стимуляции суперовуляции и стимуляции сперматогенеза у мужчин, которые предоставляет нам рынок фарминдустрии на сегодняшний день», — говорит Ольга Николаевна. Может быть, именно сейчас мы на пороге кардинально новых подходов к искусственному оплодотворению. И совсем скоро каждая бездетная семья сможет с гордостью сказать: у нас будет малыш!

Специалисты министерства здравоохранения области помогли нам составить памятку о том, как действовать, если вы хотите получить процедуру ЭКО бесплатно.

1. Нужно оформить выписку из истории болезни у участкового гинеколога или у того врача, где наблюдаетесь по бесплодию. Бланк заполняет врач.

2. Оформляете пакет документов: выписка (2 экземпляра), копии паспорта, СНИЛС, медполиса (свои и супруга). Звоните по телефону (383) 341-96-14 или (383) 341-90-28 (17:00–18:30) и записываетесь к врачу, специализирующемуся на приеме документов по бесплодию. В назначенное время идете в ЦПСИР, ул. Киевская, 14.

3. У врача заполняете анкету, бланк, заявление (образцы бланков в приказе минздрава НСО), получаете шифр и номер своей очереди.

4. Ждете вызова, направления, смотрите реестр на сайте минздрава НСО.

Порядок получения квоты (когда подошла ваша очередь):

1. Идете в ЦПСИР, берете направление для сдачи анализов.

2. Сдаете все анализы по списку.

3. Результаты анализов везете в ЦПСИР, там получаете заключение и направление в клинику ЭКО.

4. Берете заключение и направляетесь в выбранную клинику.

ЭКО проходит в 5 этапов:

— стимуляция овуляции со 2–3 дня цикла, — пункция фолликулов на 13–15 день цикла, — инъекция сперматозоида в яйцеклетку, — культивирование эмбрионов от 3 до 5 дней, — перенос эмбрионов в полость матки.

Не входят в бесплатное ЭКО:

— донорские яйцеклетки, сперма, эмбрионы — суррогатное материнство — криоконсервация и хранение половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов — генетическая диагностика эмбрионов

Критерии отбора

Согласно приказу Минздравсоцразвития России № 1690н от 28.12.2011 «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи», на бесплатное ЭКО имеют право пациенты со следующими видами бесплодия: — женское бесплодие, связанное с трубно-перитонеальным фактором; — женское бесплодие, связанное с эндокринными нарушениями (отсутствие овуляции); — женское бесплодие неясной этиологии; — женское бесплодие, обусловленное мужским фактором.

ЦИФРА

В 2000 году в области было зарегистрировано 900 женщин с диагнозом «бесплодие», а в 2015-м их стало уже 1,5 тыс.