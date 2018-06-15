«Маму с папой я люблю!»: дочь Топурии прочитала трогательный стих в свой день рождения

Кети Топурия уже давно рассталась со своим мужем Львом Гейхманом . Она объявила о разводе в прошлом году, но они перестали жить вместе задолго до этого. Теперь артистка все свободное время посвящает воспитанию дочери Оливии, которая даже гастролирует вместе с мамой. Певица часто публикует забавные ролики с наследницей и сегодня тоже решила порадовать поклонников видео, так как для этого есть особый повод — день рождения наследницы.

«Моя девочка любимая, с днем рождения!», — написала Кети. В кадре именинница держит плюшевую игрушку и выразительно читает стихотворение, которое выучила наизусть. «Мама с папой так скучали, Так грустили в тишине. Но исчезли все печали, Стоило родиться мне! Папу с мамой я люблю, Их всё время веселю! В общем, стал мой День Рожденья Днем-от-скуки-избавленья!», — произнесла она и в конце отправила всем воздушный поцелуй.

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Поклонники в очередной раз пришли в восторг от Оливии, которая в три года так хорошо читает стихи. «Молодчинка! С днем варенья!», «Боже, какая же она у вас красотка! С большим удовольствием смотрю видео и фото с ней», «Какая сладкая», «Боже, какое чудо, какая девочка классная, малышка супер», — прокомментировали видео подписчики. Напомним, Топурия стала встречаться с Львом в 2009 году, а уже через четыре года они сыграли свадьбу. Дочь у них родилась в 2015 году, но даже появление ребенка не укрепило брак звезды.