Ещё
Не отвечала на звонки дочери: в Ярославле таинственно исчезла 49-летняя женщина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не отвечала на звонки дочери: в Ярославле таинственно исчезла 49-летняя женщина 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Волонтёры отряда ЯрСпас объявили розыск 49-летней женщины, таинственно пропавшей в Ярославской области. Дочь Ларисы Великорецкой ищет её уже две недели и представить не может, куда делась мама.
Исчезла женщина при странных обстоятельствах — внезапно уехала в Тутаев. Где у нее нет ни родственников, ни друзей.
— Она сказала мне, что поехала в гости, но к кому — не ответила. Иногда ее телефон был включен, но дозвониться до нее было невозможно. С собой взяла мало вещей, так как первого июня должна была выйти на работу, — рассказала дочь Ларисы Мария.
Лариса работает продавцом мужской одежды в торговом центре «Бутусовский». Проблем со здоровьем у нее не было, так же как и с алкоголем и наркотиками. Как рассказала дочь Мария, конфликтов в последнее время у женщины не было. Жили мама и дочка вдвоем, муж Ларисы умер.
На вид Ларисе 45–50 лет, рост 165 сантиметров, длинные темно каштановые волосы, карие глаза. Она была одета в темные брюки и синюю толстовку с серым капюшоном и серыми рукавами. На ней были солнцезащитные очки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ларисы Великорецкой, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 112 (с сотового) — в полицию или 8-910-964-08-38 — на «горячую линию» поискового отряда «ЯрСпас».
Читайте также: Спасибо от плачущей мамы. Как в Ярославле искали пропавшую при странных обстоятельствах девушку.
76.ru: последние новости
В супермаркеты Ярославля завезли овощи будущего: люди присматриваются к огурцам с вечным сроком годности Жива, но не здорова: пропавшую в Ярославле студентку нашли босой В Рыбинске женить влюблённых будут во дворце культуры
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Еще и недовольные, что им помогают»10
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место36
Что думают женщины, когда впервые видят пенис4
Огонь и кружево: Жуков выложил фото жены сзади1
Мужчина заплатил за ночь со школьницей и пожалел7
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
00:09
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Звёзды
03:17
Как растет еда
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение