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Жизель Бундхен украсила обложку американского Vogue
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Жизель Бундхен украсила обложку американского Vogue 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Американское издание Vogue представило новый июльский номер. Его главной героиней стала бразильская топ-модель Жизель Бундхен. Перед объективами голландского фото-дуэта Инез ван Ламсвеерде и Винуда Матадина 37-летняя манекенщица предстала в образе соблазнительной амазонки. Съемки проходили в джунглях мексиканского курорта Тулум.
В интервью изданию Жизель рассказала о своем доме в Бостоне, поделилась собственным пониманием природы социальных сетей, а также высказала надежду на то, что в будущем разумное потребление и этичная мода, уменьшающие влияние фэшн-индустрии на окружающую среду и предусматривающие использование переработанных материалов, станут массовым и само собой разумеющимся явлением.
Помимо этого, по случаю выхода нового номера на официальном YouTube — канале Vogue US вышло традиционное пятиминутное блиц-интервью, в котором модель ответила на 73 вопроса.
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Женский форум
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