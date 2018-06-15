Жизель Бундхен украсила обложку американского Vogue

Американское издание Vogue представило новый июльский номер. Его главной героиней стала бразильская топ-модель Жизель Бундхен . Перед объективами голландского фото-дуэта Инез ван Ламсвеерде и Винуда Матадина 37-летняя манекенщица предстала в образе соблазнительной амазонки. Съемки проходили в джунглях мексиканского курорта Тулум.

В интервью изданию Жизель рассказала о своем доме в Бостоне, поделилась собственным пониманием природы социальных сетей, а также высказала надежду на то, что в будущем разумное потребление и этичная мода, уменьшающие влияние фэшн-индустрии на окружающую среду и предусматривающие использование переработанных материалов, станут массовым и само собой разумеющимся явлением.

Помимо этого, по случаю выхода нового номера на официальном YouTube — канале Vogue US вышло традиционное пятиминутное блиц-интервью, в котором модель ответила на 73 вопроса.