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Более 200 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Ураза-байрам в Москве
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Более 200 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Ураза-байрам в Москве 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Фото: 29.ru
Более 200 тыс. мусульман приняли участие в праздничной молитве на Ураза-байрам в столице, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России.
«Московскую соборную мечеть посетили 110 тыс. человек, Историческую мечеть на ул. Большая Татарская — 25 тыс., Мемориальную мечеть на Поклонной горе — 55 тыc. и мечеть «Ярдям» в Отрадном — 10 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, 18 тыс. верующих совершили молитву на площадке в районе Бутовского лесопарка (на пересечении ул. Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского), 5 тыс. в Братеевском каскадном парке (ул. Борисовские пруды, д. 31) и еще 5 тыс. — в парке «Сокольники» (в павильоне №2 по адресу: 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1.).
Праздничные намазы в четырех столичных мечетях и на трех дополнительных площадках начинались утром в период с 6:30 до 8:00 и проходили около часа.
Ураза-байрам или праздник разговения — один из важнейших праздников ислама. Он завершает пост месяца Рамадан. В праздник принято готовить традиционные блюда восточной кухни, дарить подарки родным и близким. Также принято посещать кладбища, поминая усопших, читать на их могилах Коран.
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