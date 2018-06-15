Более 200 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Ураза-байрам в Москве

«Московскую соборную мечеть посетили 110 тыс. человек, Историческую мечеть на ул. Большая Татарская — 25 тыс., Мемориальную мечеть на Поклонной горе — 55 тыc. и мечеть «Ярдям» в Отрадном — 10 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, 18 тыс. верующих совершили молитву на площадке в районе Бутовского лесопарка (на пересечении ул. Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского), 5 тыс. в Братеевском каскадном парке (ул. Борисовские пруды, д. 31) и еще 5 тыс. — в парке «Сокольники» (в павильоне №2 по адресу: 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1.).

Праздничные намазы в четырех столичных мечетях и на трех дополнительных площадках начинались утром в период с 6:30 до 8:00 и проходили около часа.

Ураза-байрам или праздник разговения — один из важнейших праздников ислама. Он завершает пост месяца Рамадан. В праздник принято готовить традиционные блюда восточной кухни, дарить подарки родным и близким. Также принято посещать кладбища, поминая усопших, читать на их могилах Коран.