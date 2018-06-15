Феномен близнецов: ошибка природы или клоны атакуют?

Интерес к феномену близнецов в последнее десятилетие сильно возрос, что неудивительно ‐ в мире этих необычных людей стало намного больше. У них даже появился свой праздник ‐ Международный день близнеца, к которому, по сообщению туристического портала республики Крым, был приурочен майский парад близнецов в Ялте. «360» поговорил со специалистами о том, станут ли двойняшки и тройняшки «людьми будущего» и суждено ли им заполонить планету.

Близнецы или двойняшки

Участие в майском параде близнецов в Ялте готовились принять жители самых разных городов Крыма. Данных о том, сколько человек, в итоге, пришли на мероприятие, нет, как и неизвестно, насколько изменилось за последнее время общее количество проживающих в регионе близнецов. Международная статистика при этом показывает, что в мире таких необычных людей стало больше, чем полвека назад.

Кого же все-таки называют близнецами? В бытовом понимании дети, рожденные от одной беременности, могут быть близнецами, а могут — «просто двойняшками» (тройняшкамии и так далее). Близнецы — это однополые дети, похожие друг на друга. Двойняшки родились вместе, но с разной внешностью и даже не обязательно одного пола.

В медицинском вокабуляре понятия «двойняшки» нет. Зато разнообразие близнецов гораздо шире, чем можно себе представить. Большинству известно, что близнецы бывают однояйцевые (монозиготные) — когда единственная оплодотворенная яйцеклетка (зигота) разделилась на две копии; по сути, это внутриутробное клонирование. И разнояйцевые (дизиготные) — получившиеся при оплодотворении двух яйцеклеток.

Монозиготные чудеса

Из всех многоплодных беременностей на монозиготных близнецов приходится 30%. И нет точных данных, в каком месте программы произошел сбой — в организме матери или непосредственно в зиготе. Причины этого явления также неизвестны. Распространенная версия, будто бы способность к рождению близнецов передается по наследству, на самом деле не подтверждается даже статистически. Генетических предпосылок многоплодности тем более не обнаружено. Врач-генетик медицинского центра «Атлас» Александр Резник отказывается списывать это странное поведение зиготы на мутацию.

«Разделение оплодотворенной яйцеклетки на две в процессе созревания нельзя считать мутацией. Это явление, природа которого до сих пор науке не известна», — Александр Резник.

По неизученным причинам происходит то, что происходит

Александр Резник

То есть, в чистом виде чудо. Однояйцевые блинецы — без вариантов! — будут одного пола и очень похожи друг на друга. Даже отпечатки пальцев у них будут схожи, но не абсолютно идентичны.

«На формирование отпечатков пальцев оказывают влияние различные внешние факторы, воздействующие на женщину во время беременности. К ним относится тип питания, показатели артериального давления, расположение плода в матке, а также скорость роста пальцев в конце первого триместра беременности», — Александр Резник.

Дизиготные дети

С разнояйцевыми (дизиготными) близнецами все проще: они появляются в результате оплодотворения двух яйцеклеток, созревших в одном цикле. Это 70% всех многоплодных беременностей. Вероятность созревания одновременно нескольких фолликулов в некоторой степени зависит от возраста матери: у женщин старше 40 лет яичники близки к истощению, а гормон гипофиза (ФСГ) еще активен — и он может стимулировать созревание сразу двух яйцеклеток в одном цикле. Поэтому одна из основных версий, объясняющих, почему число близнецов в мире выросло, сводится к феномену «отложенного родительства». Женщины стали позже рожать.

Однако репродуктолог Московского Перинатального медицинского центра Мария Милютина утверждает, что это эта версия оправдана лишь теоретически. На практике созревание нескольких яйцеклеток у женщин 35+ крайне редко приводит к многоплодной беременности.

«Вероятность созревания двух яйцеклеток в одном цикле в 40 лет выше, чем в 20. Но качество яйцеклеток хуже, поэтому вероятность оплодотворения и имплантации обеих значительно ниже. Скорее всего, развиваться будет лишь одна из них», — Мария Милютина.

Смешанные варианты

Здесь речь идет уже не о двойнях, а, как минимум, о тройнях. Ведь возможно сочетание монозиготного и дизиготного вариантов: сначала оплодотворяются две яйцеклетки, а потом одна из них делится на две копии — и получается тройня, в которой двое будут монозиготными близнецами, но по отношению к третьему они будут дизиготными. Еще реже разделиться могут обе оплодотворенные яйцеклетки… И стало их четыре.

«Это не очень распространенный сюжет в природе. Но при ЭКО в нашем отделении мы буквально каждый год мы с таким сталкиваемся. Это одна из причин, почему мы стараемся не переносить в одном цикле ЭКО больше одного эмбриона в матку», — репродуктолог Мария Милютина.

Если единственная зигота поделится, то уже будет двойня. А если перенесли два эмбриона и один из них поделится, то шансы выносить тройню падают почти до нуля. Когда эмбрион переносится из «пробирки» в полость матки, еще нельзя предсказать, как он себя поведет.

«Встречались публикации эмбриологов, что уже на этапе «invitro» обнаруживались уже две клеточных массы в эмбрионе… Но не факт, что они обе будут развиваться», — Мария Милютина.

Беременность на фоне беременности

В медицинской литературе описано еще такое редкое явление, как суперфетация — когда по непонятным причинам на фоне уже состоявшейся беременности в новом цикле вдруг созревает еще одна яйцеклетка. Если был секс, то наступит беременность на фоне беременности. То есть один из плодов будет старше другого примерно на месяц. Можно ли считать их близнецами — спорный вопрос. Да и само явление спорное. Возможно, это лишь миф, объясняющий, почему один из близнецов отстает от другого в развитии… Но этому явлению уже есть более достоверные объяснения, о них — ниже.

Суперфекундация

Этот феномен изучен подробнее, чем суперфетация, и вызывает меньше скепсиса у специалистов: в одном цикле созрели две яйцеклетки, у женщины был секс с двумя мужчинами, оба преуспели… Греки в своем мифотворчестве любили поиграть с этой темой. Геракл, как известно, был сыном Зевса, а его брат-близнец Ификл — сыном царя Амфитриона. Близнецы Кастор и Полидевк тоже родились от разных отцов. У людей такое встречается нечасто (просто в силу культурных особенностей и внешних сдерживающих факторов), а вот разномастные котята в помете одной кошки — вполне обычное явление. В строгом смысле, дети, рожденные в результате суперфекундации, не близнецы. Но другого термина для них не придумали.

Шансы на выживание

Раньше близнецов в мире было мало просто потому, что большинство из них не выживали. Даже на бытовом уровне понятно, что нормальная матка просто не может удержать в себе больше 6 килограмм веса. Соответственно, если это двойня (плюс плацента, плюс амниотическая жидкость), то каждый ребенок будет весить максимум 2,5 килограмма к моменту рождения.

По статистике, 50% двоен рождаются недоношенными и оказываются в детской реанимации

Мария Милютина

Эта статистика и породила когда-то слухи о «низком качестве» детей из пробирки. Все проблемы со здоровьем, выпадающие на их долю, связаны не с искусственным оплодотворением как таковым, а с многоплодной беременностью. Когда вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) только начинали внедряться, было принято подсаживать в матку женщины несколько эмбрионов — в надежде, что хоть один приживется. Но очень скоро обнаружилось, что в большинстве случаев приживаются все — и по мере роста мешают друг другу развиваться.

«Сейчас переносить больше двух эмбрионов в одном цикле ЭКО запрещено. Лучше сделать два цикла ЭКО с переносом одного эмбриона, потому что, если имплантируются двое, то нельзя гарантировать их дальнейшего здоровья», — Мария Милютина. По ее словам, педиатры не любят «детей из пробирки» именно из-за многоплодных беременностей и недоношенностей. «Если сравнивать одноплодную беременность и доношенных детей, то „дети из пробирки“ ничем не отличаются от обычных», — Мария Милютина. В процессе беременности у однояйцевых близнецов шансов на благополучное выживание и рождение меньше, чем у разнояйцевых.

У разнояйцевых точно будут «раздельное хозяйство»: у каждого своя плацента и своя плодная оболочка — они довольно независимы друг от друга, а проблемы одного не обязательно отразятся на втором. А вот у однояйцевых возможны варианты: у них может быть, как у дизиготных близнецов, две плаценты и две плодных оболочки. Может быть одна плацента, но все равно у каждого своя оболочка. А может — одна плацента и общий плодный мешок. В последнем случае риски велики и разнообразны — от экзотического варианта «сиамских близнецов» до весьма растространенного фето-фетального синдрома.

«Фето-фетальный синдром развивается с 16-й недели в 20% таких беременностей — когда от одного плода к другому передаются все питательные вещества. Один худеет, а другой толстеет, один питается за счет другого. И если ничего не предпринимать, то один из плодов погибает», — Мария Милютина.

Шансы второго на выживание, кстати, тоже снижаются из-за повышенной нагрузки на кровеносную систему и почки. Раньше диагноз «фето-фетальный синдром» ставился постфактум — уже после родов, когда обнаруживалось, что один из плодов погиб или сильно отстал в развитии от другого. Из-за этого, вероятно, и появился когда-то миф (или не миф?) о суперфетации. Сейчас проблема выявляется уже при плановом УЗИ второго триместра. Общие сосуды близнецов коагулируются (прижигаются), чтобы у каждого было свое питание.

«Это опасная процедура, но если уже диагностирован фето-фетальный синдром, то это выбор меньшего из двух зол. Без этого просто дети погибнут», — Мария Милютина.

Другие осложнения, связанные с общей плацентой близнецов, сейчас тоже и диагностируются на ранних сроках, и лечатся внутриутробно. Это единственная причина, по которой близнецов в мире стало больше, чем было полвека назад. Сам феномен «клонирования» зиготы или оплодотворения двух яйцеклеток в одном цикле остался таким же редким, как во времена Ромула и Рема. Близнецы были и остаются чудом, исключением из правил.