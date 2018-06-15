Слишком стара для харрасмента: судья не поверил, что можно домогаться 52‐летней женщины

Римские судьи закрыли дело о сексуальных домогательствах бывшего президента итальянской федерации футбола и политика Карло Тавеччио к 52‐летней Элизабетте Кортане. Процесс завершили в связи с тем, что, по мнению следствия, дама слишком стара, чтобы стать жертвой харрасмента. Об этом сообщила газета The New York Times.

Судьи сперва не исключили, что влиятельный менеджер в сфере спорта мог домогаться до Кортани, которая является президентом женской лиги футбольного клуба Лазио. Однако потом суд посчитал, что она заявила об этом слишком поздно. Также выяснялось, что Элизабетта была хорошо знакома с политиком. Кроме того, женщина слишком взрослая, чтобы стать жертвой.

В свою очередь, Тавеччио все обвинения в свой адрес отверг. Дело получило новый оборот, когда стало известно об увольнении представителей суда из-за этого дела.

«К сожалению, это произошло», — сказал адвокат Кортани Доменико Мариани, прокомментировав ситуацию. Мариани 14 июня подал жалобу по поводу такого решения.

«Может быть, я слишком стара для них, — заявила мать двоих детей. — Но я могу уверить вас, что, когда была подчиненной, то испытывала страх. Находиться в одной комнате рядом с Тавеччио — значит, быть в сердце итальянского футбола. Субординация и страх — понятия вневозрастные».

Италия до сих пор остается патриархальной страной. В то время, когда Европа и США публично обсуждают и осуждают сексуальные домогательства, итальянцы считают эти дела преувеличенными. Например, многие итальянцы раскритиковали звезду фильма «Три Икса», свою соотечественницу Азию Арджанто за то, что она обвинила в домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна . Актриса публично рассказала, как он изнасиловал ее в гостиничном номере. Итальянцы же считают, что девушка прекрасно знала, зачем мужчина пришел к ней в комнату.