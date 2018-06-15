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Лимитированный аромат L’Homme Ideal в преддверии Чемпионата Мира по футболу
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Лимитированный аромат L’Homme Ideal в преддверии Чемпионата Мира по футболу 

Популярная механика 38 минут назад
Фото: Популярная механика
Великолепный флакон с рельефным орнаментом, украшенный вызолоченными пчёлами (69 пчёл, символ Империи, напоминают герб императорской семьи) и золочёными фестонами вверху — настоящее техническое достижение, свидетельство того, что искусство жить неразрывно связано с величайшей изысканностью.
В знак признания Герлен получил самую высокую императорскую привилегию, звание «Официального парфюмера Ее Величества». Известность Герлен раздвигает границы, потому что Дом становится официальным поставщиком царствующих особ Европы!
С тех пор Пчела и Дом Guerlain тесно связаны. Пчела вдохновляет наших творцов, создающих роскошные флаконы и парфюмерно-косметические шедевры.
Парфюмерная вода L’Homme Ideal
Совершенно точно известно, что «идеальный мужчина — это миф, но его аромат — реальность». Некоторые особые качества идеального мужчины Guerlain воплотил в утончённой восточной древесной парфюмерной воде, которая никого не оставит равнодушным, как неразгаданная тайна, манящая и бесконечно страстная…
Флакон «Пчёлы» можно персонализировать по Вашему желанию, украсив горлышко лентой в цветах российского триколора, оформив «галстук-бабочку» или «галстучек», и гравировкой.
Синий флакон «Пчёлы», наполненный ароматом L’Homme Ideal, объемом 125 мл, будет представлен в бутике Guerlain Parfumeur в ЦУМе эксклюзивно в России в лимитированном количестве специально к Чемпионату миру по футболу 2018.
Притягательный, пылкий и таинственный, единственный и неповторимый мужчина наверняка станет победителем!
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