Как менялся на протяжении веков язык мимики и тела

Давайте я вам расскажу, что такое мимическая маска, и почему это имеет отношение и к классическим картинам, и к нашей реальной жизни. Вот сто лет пройдет, и искусствоведы, специалисты по фотографиям, увидев какую-нибудь фотографию из нынешнего инстаграмма, с легкостью по выражению лица смогут определить: «ба! да это около 2015 года!»

(Продолжаем разговор о том, в чем разница между женщинами, которые просто надевают старинные платьяи теми, кто реально пытается сыграть в женщин со старинных портретов).

Итак, разница между человеком со старинного портрета — и нашим современником, конечно, очевидна. Особенно когда речь идет о женщинах, которые сильнее зависимы от моды.

Именно поэтому популярные актрисы одной эпохи обычно принадлежат к одному типажу, и эпоха это легко опознается.

Одежда, прическа, макияж (форма бровей, форма губ, и т. п.). — очевидные вещи, которые отличают разные поколения.

Но, помимо этого, есть и язык тела.

Например, корсеты (мужские и женские), приоритетная забота об осанке (выправке), активные виды спорта типа конной езды и фехтования, военная служба в элитной гвардии, умение танцевать устаревшие ныне танцы — сформировали телодвижения и походку аристократов особенным образом, так, что это сразу их выделяет на винтажных фотографиях.

Колин Ферт не был бы так крут в роли мистера Дарси, если б не знал этого, не знал, в чем разница между историческими персонажами и повседневными. Любой хороший актер это знает.

Поэтому взять американских девочек-актрисулек из «Госсип герл» и снять их в сериале про Марию Стюарт (Reign) это реально провал. Даже если хорошенько в костюмы вложиться.

Не забываем, что разные типы платьев, корсетов и подолов, шлейфов, вес ткани, диктовали разные типы телодвижений, в частности женской походки. Посмотрите, например, записи современного шекспировского театра Globe, где аутентичные реконструкции спектаклей («12 ночь» со С. Фраем). Женские персонажи там семенят, реально плывут над полом, как в русском народном танце «Березка», это кажется волшебством.

Надеюсь, про язык тела так понятно. Так вот. С лицом, с мимикой — та же ситуация! Просто мы об этом совершенно не задумываемся. От людей прошлого мы отличаемся и мимикой. Причем в разную эпоху она была разной.

Это потому что мы и они принадлежим к разным культурам. В горизонтальном плане мы сталкиваемся с этим различием достаточно часто.

Иностранца на улице Москвы мы узнаем не по одежде. А по особенному выражению лица. Русских заграницей — соответственно наоборот.

Как это происходит?

Обычный человек имеет «пакет», набор стандартных эмоций, наиболее часто используемых как в его личной жизни, так и приемлемых для его социума. Эмоции, разумеется, выражаются в мимике, на лице. В итоге получается стандартный набор «мимических масок» (не знаю верный русскоязычный термин). Маски эти соответствуют фоновым эмоциям, лицо к ним привыкает, новых выражений не ищет. Те, кто борется с мимическими морщинами, об этом знают: стараются не хмуриться, или как-то по особенному не смеяться.

Но в данном случае это важно, что сие характерно не только для конкретных индивидуумов, но и для определенных социальных групп, у которых в ходу оказывается одно стандартное «вежливое лицо».

То есть когда вы в историческом романе читаете про «сделал вежливое выражение лица», или «куртуазное», то вот это вот оно тоже самое. Лицо, которое «модно» носить, и принято «носить», чтобы быть принятым в определенных кругах.

В случае изобразительного искусства, в первую очередь, идет речь о куртуазном выражении лица, которое было принято иметь в придворном обществе.

И человек не просто носил эту мимическую маску, но, вдобавок, художник знал про эту моду, ловил ее. И порой придавал это выражение лица людям, которые могли им не обладать, даже годовалым младенцам.

Люди на портретах могут быть похожи не из-за того, что они родственники (хотя для королей это стандарт), но и потому что это дорогой портрет модного живописца.

В разные эпохи привычка выражать эмоции была разной. У разных наций, конечно, были свои стандарты этикета (см. английская верхняя губа).

Но, глядя например на совр. английскую королевскую семью, мы примерно можем понять, в каком именно формате не одобряласьразнузданность эмоций в тех обеспеченных слоях, которые заказывали портреты маслом (а это всегда элитарный продукт потребления, правда, чем ближе к 20 веку, тем планка снижается).

Но всегда надо было «держать лицо», «не терять лица», в особенности при позировании для портрета, который предназначен для вечности. Такой разнузданности в выражении эмоций (да и всего остального, гуглить «без трусов в Каннах»), какая есть сегодня, не было никогда, если судить по изобразительному искусству.

Бытие в обществе требовало выражения чувства собственного достоинства, демонстрации социально одобряемых норм, добродетелей. Чрезмерное (гримасы, широкие улыбки) считалось некрасивым и оставалось для «комических» жанров, например, бытовых картин про пьяниц.

Понятно, что в эпоху Ренессанса и в эпоху рококо это были разные мимические маски, выражавшие разные имиджи, луки, образы жизни портретируемых (ну, и конечно, их мировоззрение).

В Ренессанс, скажем, это «я офигенно умный образованный крутой непобедимый». А в рококо «я такая милота». И поэтому в рококо люди, в том числе мужчины, чаще улыбаются.

В эпохи, когда портретный жанр слабо развит, люди вообще получаются одинаковыми на картинах из-за этого (а также из-за частого желания «хочу прическу как у королевы!»).

Если же наоборот, портретный жанр на взлете, то хороший портретист ловит эти характерные черты лица и все равно их запечатлевает на полотне, не забывая, правда, и истинный характер пришпилить.

Одна из этих дам ниже на фото. Видите, как «свистит» это придворное выражение лица светской красавицы, попав внутрь кокошника? А гламурный разворот головы?

Не забываем и о таких мелочах, что за века искусство стоматологии очень продвинулось, поэтому людей с дистрофичными нижним челюстями, подобных старинным, найти нелегко. Это, понятно, влияло на строение мускулов лица и на мимику. У носителей разных языков, в зависимости от того, активно ли они работают ртом или цедят сквозь зубы, тоже разные складываются этнические типажи. Нюансов куча.

Так вот. Чтобы верно изобразить человека предыдущей эпохи, нужны не только:

исторически точная одежда; прическа; макияж; маникюр; освещение;

но и правильная осанка, выправка.

И правильная мимическая маска.

(про отсутствие пластической хирургии я вообще молчу).

Фотомодели, привыкшие работать для современного глянца с тем выражением лица, который ныне является наиболее покупаемым, не способны его воспроизвести.

Потому что они профессионалки своей работы, и выполняют ее хорошо, от них требуются именно такие губы и такие взгляды. Актеры (некоторые) — могут. Потому что их работа именно что влезать в чужую шкуру (тыц: Фотомодели vs Актрисы).

Порой достаточно просто расслабить лицо и убрать с него то напряжение, которое накладывает 21 век. (Поэтому детей и подростков, а также азиатов снимать выигрышнее в этом жанре).

Чтобы воспроизвести человека иной эпохи, на самом деле надо отсмотреть много-много картин с изображением людей той же эпохи, чтобы понять, какие прически, костюмы, осанку и мимику они носили.

Еще желательно понимать, в каком мировоззрении они жили. Влезть в шкуру персонажа. Аристократ средневековья и аристократ наполеоновской эры имеет совсем разные ценности. Одного вера в Бога укрепляла и давала ему энергию, подпитку, достоинство. Второй, скажем, сидит и раздумывает о гашише.

Для одной женщины позировать с голой грудью — это повседневность, для другой — это одолжение, которое она делает художнику; для третьей — одолжение, которое она делает лично королю. Понятно же, что в этих трех случаях грудь будет выражать совсем разные эмоции, да?

Но большинство людей считают, что достаточно воспроизвести внешнее, а в глубины лезть не надо. В этом ошибка. Пока не залезешь очень глубоко — ничего не поймешь…