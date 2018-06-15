Летнюю ярмарку в Ижевске посетили более 20 тысяч человек

На Летней ярмарке в Ижевске за пять дней побывали 21 тыс. человек, сообщает интернет-издание «Сусанин». Продукцию предоставили 70 предприятий из разных регионов России.

Отмечается, что ярмарка была приурочена ко Дню города.

Программа с 9 по 13 июня включала мастер-классы по приготовлению летних напитков, художественному оформлению овощей и фруктов, презентации, консультации от Союза садоводов в Удмуртии.

Кроме того, был проведён Праздник мороженого.

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