Ещё
Летнюю ярмарку в Ижевске посетили более 20 тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Летнюю ярмарку в Ижевске посетили более 20 тысяч человек 

RT на русском 29 минут назад
На Летней ярмарке в Ижевске за пять дней побывали 21 тыс. человек, сообщает интернет-издание «Сусанин». Продукцию предоставили 70 предприятий из разных регионов России.
Отмечается, что ярмарка была приурочена ко Дню города.
Программа с 9 по 13 июня включала мастер-классы по приготовлению летних напитков, художественному оформлению овощей и фруктов, презентации, консультации от Союза садоводов в Удмуртии.
Кроме того, был проведён Праздник мороженого.
Ранее URA.RU сообщало о международном Дягилевском фестивале в Перми.
RT на русском: последние новости
Росконтроль рассказал об итогах проверки качества трески В Новосибирском зоопарке родились лосята Онищенко рассказал, как хранить пасху и красить яйца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место36
«Еще и недовольные, что им помогают»10
Что думают женщины, когда впервые видят пенис2
Мужчина заплатил за ночь со школьницей и пожалел5
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму67
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
00:09
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Звёзды
03:17
Как растет еда
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение