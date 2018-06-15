Бизнесмен отобрал у юной эскортницы миллион из-за плохого секса

Предприниматель пригласил 18-летнюю девушку в столичную гостиницу. Однако проведенным с ней временем он остался недоволен.

Свои услуги эскортница Татьяна оценила в миллион рублей. Предприниматель заплатил оговоренную сумму, но позже потребовал деньги обратно.

Оказалось, что мужчина остался недоволен проведенным с «ночной бабочкой» временем. Оскорбленная девушка решила ему отомстить возможным тюремным заключением, передает Ura.ru. Эскортница обратилась в полицию с заявлением на бизнесмена об изнасиловании. Примечательно, что девушка, оказывая подобные услуги, только заканчивает школу.

В апреле этого года на своей девственности заработала огромную сумму молодая студентка из Парижа. Она продала свою «честь» банкиру из Нью-Йорка за 1,2 миллиона евро на онлайн-аукционе. Деньги прагматичная француженка планирует потратить на путешествие и создание собственного бизнеса.

А вот итальянская модель Николь, выставившая на продажу собственную девственность, изменила решение. Девушка отказалась торговать телом, отметив, что раскаивается в своих намерениях. Дело в том, что, узнав о планах Николь, родители устроили ей грандиозный скандал. После семейных разборок девушка удалила лот.