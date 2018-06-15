Веселый гороскоп: идеальный отпуск для каждого знака зодиака

Овен

Кто-то едет за магнитиками для всей семьи, кто-то — за курортными романами, а Овен — за историями и байками. Причем не особо важно, о чем он будет рассказывать: о бегстве от разъяренных индийских слонов или о сломанной во время пьяных танцев ноге. Главное, чтобы была драма и накал страстей. Поэтому отдыхать в компании с Овном — большой риск для здоровья и жизни. Лучше отправить его куда-то одного (желательно, чтобы экстрим был включен), с хорошим инструктором и страховкой.

Телец

У Тельца две крайности: или отпуск с дачей и ремонтом, чтобы через две недели от усталости взвыли даже соседи, или пассивный отпуск, когда через все те же две недели уже не надо ни мармелада, ни авокадо, а все бока болят от лежания. Если Телец все-таки согласился на второй вариант, то выбирать место будет придирчиво и долго, отвалит кучу денег, а по возвращении будет недоволен всем. Поворчит-поворчит, расскажет всем, что больше за границу ни ногой, и начнет приглядывать следующий тур. Отговорите его от экзотики. Только отдых класса люкс, только позолота на унитазах.

Близнецы

У них в отпуске статус «все сложно», потому что Близнецы никогда не знают, чего хотят. Сегодня им подавай опцию «все включено» и аниматоров, а завтра они хотят уединения, сложных пешеходных маршрутов и достопримечательностей. И чтобы это место не было затоптано соотечественниками, иначе и приличное селфи нигде не сделать. Поэтому надо выбирать места (Греция, Мексика, Индия), где всего по чуть-чуть. А еще Близнецам надо обязательно ездить в компании друзей или родственников, тогда скучать точно никому не придется.

Рак Лучше гор, моря и всяких эйфелевых башен для Рака только родной дом. Этому знаку показано сентиментальное путешествие в деревню к бабушке или в другие места детства. И с таким убеждением, что большего, чем домашние пироги и разговоры с бывшими одноклассниками, ему и не надо, Рак может жить годами. Пока случайно не окажется в Италии или даже в Беларуси. И там у него как будто предохранитель, ограничивающий его от бездумных событий, сломается. Рак пустится в поездки по миру!

Лев Если Лев уже перебесился и не ездит в отпуск с целью помахать павлиньим хвостом перед посторонними людьми, то тогда его лучший отдых — в отеле, где он останавливается годами. Перед его приездом главный менеджер сам протирает всю пыль, повар пересматривает меню, а бармены заучивают наизусть, какие напитки надо подавать. И все потому, что Лев ведет себя так, будто он тут строгий хозяин, приехавший со строгой проверкой. Странно, но все ему верят и живо включаются в эту игру.

Дева

Деве нужно что-то «от нервов», поэтому она ищет место где-нибудь в буддистском монастыре или на затерянном острове или в Исландии. Там Дева будет в задумчивости встречать рассветы, медитировать, задаваться вопросами о вечном, писать бесконечные трактаты о нравственности, есть только вегетарианскую пищу. И все для того, чтобы польстить своему самолюбию и почувствовать себя идеальным человеком, который выше всех тех, кто сейчас где-то в Турции катается с водной горки и радуется жизни.

Весы

Весы долго притираются к какой-то местности: и подушка отельная им шею натирает, и комары местные зло кусают, и прохожие на улице косо смотрят. Поэтому в профилактических целях Весов лучше оставлять дома. Они за это время посмотрят все сериалы, которые хотели, встретятся с друзьями, которых не видели с прошлого отпуска, посадят несколько новых цветочков на балконе. В общем, расслабятся, выспятся, сходят к косметологу. А когда Весы довольны собой, то и остальным в их окружении сразу станет тепло, сытно и уютно.

Скорпион

Для Скорпиона путешествие — это всегда психологическая трансформация, открытие внутренней Монголии. Поэтому любая поездка должна быть отягощена смыслом. Скорпиону обязательно надо что-то искать: себя — в Тибете, веру предков — в Израиле, затерянные храмы — в Камбодже. Перед поездкой он будет месяц изучать маршруты, читать вспомогательную литературу, учить язык, чтобы приехать на место и потом на каждом шагу перебивать гида уточнениями и каверзными вопросами. Если вы поехали вместе со Скорпионом, то ни о каких развлечениях даже не мечтайте, вы культуру приехали познавать, а не баловаться.

Стрелец

У Стрельца есть длинный список мест, которые он собирается посетить. И в половине из них он уже побывал, и о каждом знает все: где наливают лучший алкоголь, где продают настоящие изумруды, где обманывают наивных туристов и где подают некачественную пищу. Все это он выяснил на собственном опыте — и в будущем собирается придерживаться этой же стратегии: есть уличную пищу в Индии, разгуливать ночами в ЮАР, вызывающе одеваться в Арабских Эмиратах. Надо же получить острые эмоции и узнать, какие в этих странах больницы, полицейские участки и кладбища?

Козерог

Этот человек мечтает о разумном, добром, вечном и предпочтительно экономном. Поэтому Козерог выбирает волонтерские поездки или комнату без удобств у бабушки Сирануш где-то в Адлере. Стоит учесть, что Козерог не может долго лежать на пляже в позе овоща. Ему нужна активность, поэтому он или внезапно запишется на участие в благотворительном марафоне, или окажется в числе скалолазов-любителей, которые хотят завтра вечером взобраться на Эверест. Поскольку предварительной подготовки у Козерога обычно нет, то за ним нужен глаз да глаз.

Водолей

Водолей завалится в номер, включит телевизор, а на дверь повесит табличку «Не кантовать». Его цель — выспаться. Но следовать ей наш герой будет часа два, а потом вспомнит, что вообще-то в поездке есть шанс освоить иностранный язык, стать сертифицированным аквалангистом или научиться танцевать фламенко. После этого вам или придется покориться судьбе и вместе учиться лепить равиоли, или слушать его бесконечные рассказы о том, с какими замечательными людьми он познакомился и какими навыками овладел.

Рыбы

В отпуске в Рыбах просыпается хиппи, который требует свободной любви, громкой музыки, единения (зачастую нагишом) с природой. Вам не раз придется краснеть за выходки, на которые, как выяснится, способны Рыбы. Все эти случайные знакомства, гулянки нон-стоп, исчезновение всех денег — часть фирменного стиля Рыб на воле. Плюс в том, что за короткий период вся накопленная разрушительная энергия выходит, и домой вы вернетесь с приличным, хотя и слегка побитым или обгоревшим на солнце человеком. Читайте другие веселые гороскопы:

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