Заводишься с пол-оборота или спокойна как удав? Как гневаются знаки зодиака

Кто-то, пребывая в бешенстве, рвет и мечет, бьет посуду, кидается в драку, а кто-то молчит, сжимая зубы, и только побелевшие губы и молнии в глазах выдают его истинное состояние. Реакция на негативные ситуации и внешние раздражители зависит от темперамента и зодиакальной принадлежности. И сегодня мы расскажем, как гневаются знаки зодиака.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны в гневе похожи, собственно, на своего зодиакального прототипа. Они наливаются кровью, раздувают ноздри, громко выражают свое недовольство, особо не стесняясь в высказываниях, могут и накостылять. Они не слышат ни оправданий, ни извинений, ни весомых аргументов, упиваясь своими эмоциями и будучи полностью уверенными, что их бешенство совершенно оправданно, даже если сами спровоцировали негативную ситуацию. И их ярость может кипеть в них достаточно долго, успокоиться им сложно.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы держать себя в руках умеют, а потому редко выставляют свой гнев напоказ. Их нужно очень сильно достать, чтобы ярость вырвалась наружу, но если это происходит, проще сбежать, чем пережить бурю, находясь в ее эпицентре. Они забывают о своем пацифизме и могут запросто «поднять на рога», методично и не покладая кулаков объясняют раздражителю степень его неправоты. Правда, дамы этого знака до рукоприкладства опускаются редко, а вот тяжелые предметы в обидчика швыряют мастерски.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы в гневе закатывают оглушительные скандалы, бомбардируют обидчика всем, что подворачивается под руку, лезут в драку. Причем вывести их из себя не составляет труда, а вот успокаиваются они только тогда, когда им самим надоедает демонстрировать бешенство. Правда, это не мешает им продолжать показательно сердиться, и делают это они до тех пор, пока тот, кто довел их до ярости, не протрет пузом все полы, униженно извиняясь и вымаливая прощение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки от гнева… плачут. Они, как правило, не в состоянии причинить обидчику физического вреда, да и оскорблять того, кто довел их до бешенства, вряд ли будут, а потому внутреннее напряжение находит выход со слезами. Правда, иногда ярость представителей этого знака абсолютно холодна, она кипит в душе и в мозгах, пока не сформируется идеальный план мести. И вот тогда обидчикам можно только посочувствовать — возмездие настигнет их именно в тот момент, когда они наиболее уязвимы.

Львы в гневе страшны. Они рычат, исторгают ругательства, буквально кидаются на того, кто довел их до состояния белого каления. Могут швырнуть в стену телефон или другой предмет, ударить в нее кулаком и разбить в кровь костяшки. Нередко и физическое воздействие на объект негативных эмоций. Представители этого знака не привыкли себя сдерживать, однако именно благодаря этому выплески бешенства во внешнее пространство длятся очень недолго и помогают им успокоиться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы в гневе кипят возмущением и автоматной очередью выдают все-все-все претензии, которые накопились у них к внешнему раздражителю, а им всегда есть что сказать, ведь представители этого знака коллекционируют чужие промахи, как некоторые — старинные безделушки. И даже тогда, когда ситуация, казалось бы, исчерпана, расслабляться рано — Девы никому никогда ничего не прощают, так что приступ бешенства, как правило, продолжается хорошо продуманной и изощренной местью.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы в гневе откровенно истерят, бьют посуду, захлебываются обидой, выкрикивают обвинения. Они себя не контролируют и в подобных ситуациях отказываются мыслить от слова «совсем». Им обязательно нужно выплеснуть негативные эмоции, а иначе они в них просто тонут, что в свою очередь оборачивается сильнейшим стрессом. Правда, в основном гневаются они не в присутствии раздражителя, а предварительно выйдя за дверь и тихо ее закрыв — берегут свое реноме.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы гневаются профессионально — сначала ясно обозначают свои претензии, потом переходят к красочному описанию того, что они сделают с обидчиком, и «на сладкое» припечатывают каким-нибудь проклятием. И это если ситуация не сильно критическая. Настоящее бешенство сразу на раздражителя не выливается, оно копится и бережно культивируется, чтобы впоследствии прорасти какой-нибудь вселенской гадостью, избавиться от которой ой как непросто.

Стрельцы в гневе хлещут ругательствами, как хлыстом, собирая в кучу недостатки обидчика, угрозы, оскорбления. Они не стесняются пускать в ход кулаки, если им кажется, что слов недостаточно для того, чтобы выразить степень их бешенства. Им свойственно заломить раздражителю руки и ткнуть его лицом в ближайшую поверхность. Впрочем, если ярость не очень сильна, они ограничиваются злыми саркастическими шутками, после которых появляется ощущение, что драка была бы гуманнее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги гневаются очень своеобразно: они обливают обидчика ледяным презрением, могут позволить себе нелицеприятное высказывание, но в основном то, что они в бешенстве, выдают только белые губы, некрасивые красные пятна на скулах и скрежет зубов. Их выдержке можно позавидовать, а вот их раздражителю — посочувствовать. Представители этого знака обязательно наказывают тех, кто вызвал их ярость, но позже и так, что многие вообще зарекаются с ними связываться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Гнев Водолеев выдают их глаза, в них сверкают молнии. Больше ничем представители этого знака свою ярость не демонстрируют. Они выбирают тактику отказа от общения — временно или окончательно, в зависимости от степени их бешенства. Если тот, кто довел их до состояния белого каления, уже не раз становился источником негативных эмоций, то на прощение он может не рассчитывать, его будут игнорировать до скончания веков. Впрочем, могут Водолеи и врезать, если уж совсем допекло.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы в гневе забывают про свою врожденную деликатность, «отпускают погулять» милосердие и «закрывают на замок» интеллигентность. И начинается феерическое действо: представители этого знака яростно и порой непечатно орут, отвешивают оплеухи и пощечины, выкрикивают оскорбления и какие-то несуразные обвинения, и все это с такой обидой в голосе, что хочется застрелиться. Впрочем, надо отдать им должное, до бешенства их довести крайне непросто, и если они гневаются, значит, вы переполнили чашу их ангельского терпения.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK