adidas и Parley For The Oceans запустили серию благотворительных забегов #RunForTheOceans

Кампания стартовала в Парке Горького совместно с adidas Runners. Следующие подобные забеги пройдут 23 июня и 8 июля. Всего будет организовано 12 глобальных забегов в шести ключевых городах по всему миру. А 16 и 30 июня беговое сообщество объединится для плоггинга — сбора мусора во время пробежки. Это движение набирает обороты по всему миру, и Москва не стала исключением. По четвергам в спортивном центре adidas BASEMOSCOW будут проходить открытые встречи и лекции от партнёров — компании PADI, Института океанологии и других.

Андре Маэстрини

генеральный менеджер adidas Sports Business Units — Мы верим, что спорт способен менять жизни людей. Движение Run For The Oceans — лучший пример. Мы создали глобальную платформу, которая наделяет каждого возможностью изменить жизнь и стать частью бегового движения. Общая цель — борьба с загрязнением океана. Все желающие могут присоединиться к благотворительной акции с помощью онлайн-забега. Для этого нужно скачать беговое приложение Runtastic или Joyrun. Бегуны смогут отслеживать пробежки в течение месяца и стараться достичь общей цели — одного миллиона километров. После её достижения adidas выделит на поддержку Parley Ocean Plastic Program по одному доллару за каждый километр.

Чтобы рассказать о проблеме загрязнения океанов, к мировому движению присоединятся спортсмены Шона Миллер, Тори Боуи и Уэйд ван Никерк.

Узнать подробную информацию об участии в онлайн-забеге можно здесь. Регистрация на тренировки и мероприятия adidas Runners Moscow доступна в официальной группе на Facebook.