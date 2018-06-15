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adidas и Parley For The Oceans запустили серию благотворительных забегов #RunForTheOceans
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adidas и Parley For The Oceans запустили серию благотворительных забегов #RunForTheOceans 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Кампания стартовала в Парке Горького совместно с adidas Runners. Следующие подобные забеги пройдут 23 июня и 8 июля. Всего будет организовано 12 глобальных забегов в шести ключевых городах по всему миру. А 16 и 30 июня беговое сообщество объединится для плоггинга — сбора мусора во время пробежки. Это движение набирает обороты по всему миру, и Москва не стала исключением. По четвергам в спортивном центре adidas BASEMOSCOW будут проходить открытые встречи и лекции от партнёров — компании PADI, Института океанологии и других.
Андре Маэстрини
генеральный менеджер adidas Sports Business Units — Мы верим, что спорт способен менять жизни людей. Движение Run For The Oceans — лучший пример. Мы создали глобальную платформу, которая наделяет каждого возможностью изменить жизнь и стать частью бегового движения. Общая цель — борьба с загрязнением океана. Все желающие могут присоединиться к благотворительной акции с помощью онлайн-забега. Для этого нужно скачать беговое приложение Runtastic или Joyrun. Бегуны смогут отслеживать пробежки в течение месяца и стараться достичь общей цели — одного миллиона километров. После её достижения adidas выделит на поддержку Parley Ocean Plastic Program по одному доллару за каждый километр.
Чтобы рассказать о проблеме загрязнения океанов, к мировому движению присоединятся спортсмены Шона Миллер, Тори Боуи и Уэйд ван Никерк.
Узнать подробную информацию об участии в онлайн-забеге можно здесь. Регистрация на тренировки и мероприятия adidas Runners Moscow доступна в официальной группе на Facebook. Статьи по теме Погоня за мусором: что такое плоггинг и как бегать, принося пользу окружающему миру adidas Football и Parley выпустили предматчевые футболки, созданные из океанического пластика Adidas представил новую коллекцию в сотрудничестве с обществом защиты Мирового океана Parley Adidas by Stella McCartney представляет кроссовки Parley UltraBOOST X  Запись «adidas и Parley For The Oceans запустили серию благотворительных забегов #RunForTheOceans» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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