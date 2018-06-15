«У меня со школы синдром отличника»: Анна Калашникова рассказала о себе

Известная модель, певица и телезвезда Анна Калашникова недавно отметила день рождения. Красавице направили свои поздравления многочисленные фанаты и друзья, среди которых и ее бывший возлюбленный Прохор Шаляпин . Она не могла сдержать позитивных эмоций и разоткровенничалась о своей жизни.

Анну Калашникову многие считают эталоном красоты и женственности. На днях ей исполнилось 34 года, за которые она многое успела — у нее успешная работа на телевидении, свой бизнес и обожаемый сын. Знаменитость получила много поздравлений и благодарна, что столько людей адресовали ей свои позитивные послания. Светская львица рассказала о себе: «Несмотря на какие-то ошибки, я продолжаю идти дальше, развиваю новые направления бизнеса, расту над самой собой и безгранично этому рада. Самое главное — не останавливаюсь, хотя я — человек обычный… Хоть в это и сложно поверить кому-то, но тоже иногда бывает тяжело и хочется все бросить, тоже бывают слезы, тоже бывает больно, что уж скрывать».

По словам Анны, у нее был насыщенный год, который ознаменовался позитивными и негативными событиями, но она предпочитает концентрировать внимание только на хорошем: «Хотелось все сделать на самом высоком уровне, ведь у меня со школы „синдром отличника“ — золотая медаль в школе, красный диплом МАИ , МГУКИ… Открыла бутик, а чуть позже и свое PR-агенство, которое сейчас успешно функционирует. Я уверена, что бизнес — это важно и необходимо. По крайней мере, мне сейчас. За этот год также смогла реализовать себя в качестве певицы — несколько новый треков и клипов. Продолжаю работать в этом направлении».

При этом Калашникова подчеркивает, что не считает себя «великой певицей», но ей нравится заниматься музыкой и она благодарна почитателям своего таланта. Анна не скрывает, что успеха добилась благодаря упорному труду, поскольку ей «ничего не дается просто так». Селебрити отмечает, что в ее жизни есть место не только гламуру — у нее есть проблемы, но, как и большинство других людей, она не хочет жаловаться публично. Звезда уточнила, что в этом году ей пришлось пережить огромную потерю, но ей помогла семья, которой она очень благодарна. Своим подписчикам она желает усердно работать над реализацией своих желаний, тогда мечты воплотятся в жизнь. Они благодарны Анне Калашниковй и присоединяются к поздравлениям: «Пусть впереди будет много радостных событий! Поздравляем!» «Здоровья, а остальное приложится».

«Молодец такая! Красивая, позитивная, пусть в будущем будем много хорошего, а плохое останется позади!» «С прошедшим! Желаю много счастья и любви!» «Вы — пример для подражания, спасибо за ваши положительные импульсы, которые вы излучаете!» Анна Калашникова воспитывает малолетнего сына Даниила, отца которого она предпочитает не называть. Женщине часто «приписывают» новую беременность, но она, как правило, не комментирует подобные слухи.