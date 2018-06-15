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Эль Макферсон рассказала, как не стареть без пластики
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Эль Макферсон рассказала, как не стареть без пластики 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Модель Эль Макферсон часто называют самой сексуальной и грациозной дамой в своей возрастной группе. 54-летняя звезда заявила о том, что она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Эль Макферсон считалась идеалом женской красоты ещё тогда, когда ей было за 20. И в этом нет ничего особенного, поскольку молодость помогает демонстрировать все привлекательные свойства внешности, дарованные женщине природой или добытые путем упорных диет и тренировок. Однако сегодня Эль уже 54 года, и она до сих пор заслуженно входит в различные рейтинги секс-символов, причём в этом нет ни малейших признаков какой-нибудь возрастной толерантности. Журналы действительно считают Эль Макферсон сексуальной, и с этим согласны тысячи ее поклонников. Многие из них хотят знать, кому продала душу Эль, чтобы выглядеть так великолепно. Существует распространенное мнение о том, что Эль Макферсон не жалела денег на пластические операции, выбирая те из них, признаки которых практически невозможно обнаружить. Однако сама звезда категорически опровергает эти предположения. «Я не сделала в своей жизни ни одной пластической операции, — заявило Эль. — И не то, чтобы я осуждала эти процедуры. Просто мой выбор в том, чтобы их не проводить. Я люблю натуральную внешность. Более того, я горжусь тем, как с течением десятилетий меняется моё тело. Особенно после того, как я подарила жизнь двум сыновьям». Эль Макферсон призналась, что выполняет физические нагрузки ежедневно, но сейчас у неё совсем не то тело, которое было в 20 лет. Уроженка Австралии считает себя поклонницей моды и фитнеса, которая с большим удовольствием эволюционирует со временем. Эль открыта ко всем изменениям внешности, считая их неизбежными. Ну а секрет ее красоты и моложавости — это здоровый образ жизни и полностью растительная диета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
ФОТО ЭЛЬ МАКФЕРСОН
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