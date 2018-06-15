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Rolls-Royce принял участие в Cars and Cognac
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Rolls-Royce принял участие в Cars and Cognac 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Автомобильные встречи Cars and Coffee проводятся очень давно и теперь Rolls-Royce придумала альтернативу таким собраниям.
Мероприятие Cars and Cognac, в рамках которого обычный кофе был заменен элитными алкогольными напитками, проводилось не в Калифорнии (где получило начало Cars and Coffee), а в Котсуолдсе, Англия (в ферме Сохо, старом сельскохозяйственном поместье, специально модернизированном для частных членов клуба).
Гостям были предоставлены вкусные напитки (в том числе коньяк) в автомобилях, а именно новом Phantom и кабриолете Black Badge Dawn — недавно выпущенном дополнении для коллекции Adamas. Помимо дорогостоящей выпивки, гости наслаждались вкусным обедом. В конце вечера члены клуба отправились домой на Rolls-Royce, управляемых шоферами.
«Встреча Cars and Cognac продемонстрировала прекрасный дух наших клиентов, а также их глубокую страсть к бренду», — сказал региональный директор Rolls-Royce Джулиан Дженкинс. «Этот вечер отражал богатый диалог между Rolls-Royce и его покровителями; поистине уникальные и чрезвычайно редкие отношения, которые мы получили привилегию воспитывать».
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