Иконы стиля и жертвы моды: звезды на премии Fashion People Awards

Самые стильные знаменитости на прошлой неделе отметились на премии Fashion People Awards. Пока одни получали награды, другие откровенничали за кулисами.

«Вайкуле затмить невозможно!»

Певица Слава появилась вместе с собственной дочкой Александрой. Девушка — почти копия знаменитой мамы — выглядит весьма эффектно и совсем не теряется в звездном обществе.

— Я вообще не в моде! — хохотала Слава, разбавляя свою речь матерщиной. — Это абсолютно точно. Платье, которое сегодня на мне, я купила лет десять назад. На нем была бирка, но она оторвалась, поэтому теперь я не знаю, какой дизайнер его сшил. Кстати, мы с дочкой перед выходом из дома сегодня спрашивали у мужиков, какое украшение выбрать к нарядам, чтобы не отвлекало от груди! Я люблю все немодное и дорогое. Дешевое не ношу. Могу себе позволить, потому что зарабатываю неплохо.

Анна Седокова сетовала, что не распланировала свой летний отдых. Впрочем, звезда уверяла: это не главное. Главное — это любовь.

— Влюбляйтесь чаще! — щебетала Анечка. — Ведь без чувств не бывает жизни! Я это знаю абсолютно точно.

// фото: Денис Сорокин

Юля Волкова из «Тату» впервые за долгое время вышла в свет. Певица призналась, что вскоре должно произойти возвращение на большую с­цену.

— Мы записываем понемножку новые песни, — сообщила артистка.

На церемонии Юлю выбили из состояния равновесия бестактными вопросами. Больше всего ее взбесило, когда один из ведущих поинтересовался состоянием ее сосков. Это раньше Волкова была готова к эпатажу. Сейчас ее это даже злит.

— До свидания, — помахала она ручкой и удалилась.

// фото: Денис Сорокин

Александр Панайотов за кулисами флиртовал с Анной Калашниковой и сетовал на то, что ему очень трудно подбирать себе одежду. На премии он появился в ярко-синем костюме. Многие говорили, что он соответствует тренду, который задал Киркоров.

— Нет, у меня в моей новой песне тоже о синем цвете, — говорил артист. — На самом деле этот костюм я купил еще в 2014 году. Мне сложно подбирать себе наряды. Девочкам в этом плане проще. Мальчикам надо обязательно все продумывать, особенно если они любят поесть так же, как я.

Певец признался, что в последнее время старается держать себя в форме и не разъедаться. Когда у Александра поинтересовались, кто из знаменитостей ему нравится больше всего, певец заявил:

— У мужчин — Владимир Познер , а у женщин — Лайма. Ее затмить невозможно.

Арбенина произвела фурор

В разгар мероприятия появилась Ольга Бузова . Увидев ее, окружающие дружно затаили дыхание. Ольга пришла в платье, под которым не оказалось нижнего белья. Но Олю это совсем не смущало.

— Это самое скромное и самое длинное в моей жизни платье, — радовалась Оля. — Но я думаю, и в этом случае найдут, к чему придраться. А ведь мое платье такое удобное: нигде не жмет, не прижимает. Считаю, что идеальную фигуру в 32 года надо только подчеркивать!

Ольга радовалась: с ее появлением в шоубизнесе звезды стали следить за собой. Каждое появление Бузовой превращается в феерию: она была и Клеопатрой, и инопланетянкой… Теперь артисты боятся поблекнуть на ее фоне.

— С моим появлением звезды стали особое внимание уделять своим выходам в свет, — заявила Оля. — Это правда, я это замечаю. Для меня, кстати, всегда важно, какую идею несу вместе со своим стилем.

// фото: Денис Сорокин

Увидев Бузову, Киркоров забыл про свою спутницу и бросился к ней обниматься. Темпераментного Фила Оля заводит не по-детски. Кстати, на премии Киркоров впервые прокомментировал ревность со стороны Аллы Пугачевой . Говорят, что Примадонна не любит, когда Фил оказывает столь пристальное внимание выскочке из «Дома-2». И свою неприязнь уже не скрывает: недавно Пугачева даже поставила лайк на комментарий о том, как достала эта Бузова. Фил уверяет: к Оле Алла относится лояльно.

— Алла Борисовна не читает комментарии и лайки не ставит! — заявил Филипп. — Она даже не знает, что такое дизлайк. Алла Борисовна живет в своем мире. Ей до лайков и дизлайков абсолютно все равно. Если она и ткнула пальчиком где-то, то, поверьте, это было случайно. И совершенно не значит, что она так думает. Алла Борисовна всегда на позитиве.

В это время раздался громогласный рык — так Ольгу приветствовал ведущий с ТНТ4 дядя Витя. Бузова отскочила от него как ошпаренная с криками: «Я его боюсь!» А Фил даже не понял, что происходит.

— Какой дурдом — пойдем в зал! — подхватил он Бузову под ручку и повел на церемонию.

Конкуренцию Бузовой в этот вечер смогла составить только Диана Арбенина . Звезда появилась в очень необычном для себя образе — весьма откровенном платье, сквозь которое просвечивались не только ее татуировки, но и нижнее белье. При этом сама Диана совсем не смущалась и чувствовала себя комфортно.

— У меня все отлично! — говорила певица собравшимся.

// фото: Денис Сорокин

В это время там уже блистала бывшая девушка Николая Баскова Софи . Певица неожиданно призналась, что уже на протяжении десяти лет у нее есть любимый человек.

— И это не Басков, — многозначительно заявила она.

Вячеслав Зайцев и София Кальчева // фото: Денис Сорокин

Наташа Королёва вышагивала вместе со своей мамой Людой. Наташа сетовала, что ее родительница скоро улетает. Но не в Америку, а в Киев. На Украину ей дорога, в отличие от звездной дочери, не закрыта. «Русалка» предстала в образе строгой учительницы.

— Я иногда использую этот образ: мне нравится! — заявила Наташа.

Кстати, недавно певица призналась, что обожает ролевые игры и периодически их практикует. Но вдаваться в подробности не стала.

Апина нашла, как заработать в кризис

Алёна Апина и Татьяна Иванова воссоединились. Таким образом две дамы решили отметить юбилей группы «Комбинация». На церемонии Алёна и Татьяна рассказали, что вскоре отправляются в длительный тур. Зрителям они споют легендарные хиты: «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски» и другие.

— В кризис у людей проснулась ностальгия, — говорят прокатчики. — Поэтому «Руки вверх» собирает огромные дворцы спорта. У Ивановой и Апиной шансы меньше. Но все равно благодаря воссоединению они неплохо заработают. Это однозначно.