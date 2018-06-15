В Самаре мужчина взял в долг у невесты 4 млн руб. и скрылся за неделю до свадьбы

Елена (имя девушки изменено) и Вадим познакомились в соцсетях в октябре 2016 года. Девушка из хорошей семьи, с двумя высшими образованиями была очарована таинственным молодым человеком: мама гречанка, папа осетин, работает в ФСБ в числе тайных проверяющих, прибывших в Самару из Москвы для проверки местных коллег. А тут еще стало известно по громкому коррупционному делу арестован сотрудник УФСБ России по Самарской области Максим Докучаев, после чего девушка окончательно поверила всему, что ей рассказывал Вадим.

"Он мне говорил, что находится в Самаре по секретному заданию, за ним наблюдают, а потому походов по ресторанам и долгих романтических прогулок ждать не стоит, — вспоминает Елена. — Из-за его работы приходилось соблюдать меры конспирации: никаких совместных фото и видео, знакомства с друзьями, плюс общались с купленных им sim-карт. Но он планировал оставить службу и заняться семейным бизнесом — в Дубае у его брата была строительная фирма и салон красоты".

С братом Елена тоже вскоре познакомилась — Казбек приехал в Самару по делам, да так и остался в городе. Через год после знакомства Елена и Вадим решили пожениться.

Настало время знакомства с родителями. Отец Елены Владимир Борисович (имя изменено) до этого о сердечном друге дочери слышал немного, но при личной встрече принял его хорошо. Вадим рассказал, что его жена погибла в автокатастрофе, после чего он несколько лет и думать не мог о новых отношениях, пока не встретил Наталью. Владимир Борисович тоже когда-то трагически потерял супругу, так что сразу почувствовал симпатию к будущему родственнику. Вадим добился расположения отца невесты и попросил руки Елены. Конечно, ему ответили согласием.

Молодые начали планировать свадьбу: к концу 2017 года в огромном коттедже под Самарой должно было собраться несколько сотен родных и близких с обеих сторон. Ведущего, декоратора, фотографа Вадим обещал прислать из Москвы, сказав будущему тестю, что в деньгах не нуждается и все оплатит сам. С организацией масштабного мероприятия должна была помочь его сестра-гречанка.

За неделю до свадьбы все изменилось: Елена неожиданно приехала к отцу не на своей машине, а на такси.

"Сказала, что свадьба откладывается, но не стала вдаваться в подробности, почему, — вспоминает Владимир Борисович. — А через пару дней узнал: свою квартиру и машину дочь продала, взяла два кредита и миллион рублей взаймы у нашего знакомого".

Выяснилось, что Елену «развели». «Вадим сказал, что попал в неприятную ситуацию, чтобы не отменять свадьбу, все вопросы нужно было решить в срочном порядке — на все про все оставалась лишь неделя, — вспоминала уже после девушка. — Ему требовалась крупная сумма денег — около 15 млн рублей, которые своими силами собрать не получалось, так как поджимали сроки. К тому моменту мы уже выбрали дом, в котором будем жить после свадьбы, Вадим говорил, что задаток за него уже отдал, планировал вскоре купить мне новую машину. Он внушал, что меня ждет лучшая жизнь, а потому „старое“ имущество не имеет значения, ведь на кону стояло наше счастливое будущее. Он обещал, что как только решит свою проблему, то в считаные дни выкупит мою квартиру и машину, раздаст долги и погасит кредиты. Я доверилась ему во всем».

В итоге квартиру в центре Самары стоимостью 4,3 млн руб. Елена продала за два миллиона, а автомобиль Toyota RAV4 — за 600 тысяч. Деньги отдала Казбеку, а тот обязался отвезти их Вадиму. В общей сложности любимому девушка передала 4,2 млн руб. наличными. В последний раз жених и невеста виделись за неделю до свадьбы, и Вадим сообщил «пренеприятнейшее известие»: проблемы пока решить не удалось, свадьбу придется отложить, но все обязательно наладится. После чего на связь выходил один раз — в январе 2018 года прислал эсемеску с заверением о том, что все будет хорошо. После этого пропал окончательно.

Елена написала заявление в полицию, где уже возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Вадим и Казбек были объявлены в федеральный розыск.

Оказалось, что никакого отношения к ФСБ никто из них не имеет. Более того, они оба хорошо знакомы стражам порядка: Вадим уже был судим за наркотики, разбой и хищение предметов, представляющих культурную ценность, Казбек долгое время был в розыске за изнасилование. Кстати, эти двое вовсе не братья, хотя оба родом из Северной Осетии-Алании. Оба неоднократно меняли имена-фамилии и паспорта. Выдавали себя за других личностей. Оказалось, что настоящая фамилия Вадима — Шахбазов, Казбека — Габолаев.

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить местонахождение обоих подозреваемых, однако есть вероятность, что они «затерялись» в мегаполисах — в Москве или Санкт-Петербурге и опять сменили документы. Кто станет их следующей жертвой не известно.

Семья пострадавшей девушки просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима (на фото), звонить по телефону 7 (937) 65-272-65.