Звезды, Telegram-каналы которых стоят того, чтобы обойти блокировку

На канале Анны Седоковой уже 17500 подписчиков, и это неудивительно, ведь там столько всего! Например, певица частенько постит мотивирующие цитаты, подборки фильмов, упражнения для поддержания идеальной формы и свои мысли. Кстати, канал Ани — настоящий рай для фанатов «Секса в большом городе»: море гифок и фотографий с любимыми героинями! А еще здесь можно найти жи советы о том, как не попасть под чужое влияние, научиться отстаивать свои границы и полагаться только на себя. Короче, все очень живо и динамично, да и посты публикуются каждый день, так что, скучать не придется.

На своем канале Ольга активно общается со своей аудиторией: девушка отправляет фотографии, записывает видео и голосовые сообщения. В общем, делится событиями из своей жизни в режиме реального времени. Поэтому, если хотите первыми узнавать новости из звездной жизни, канал как раз придется вам по вкусу. Само собой, поклонникам Ольги особенно понравится такой контент.

Пусть на канале Юлианны всего около четырехсот подписчиков, да и посты публикуются не так часто, зато какая тут атмосфера! Все так по-настоящему и по-дружески: певица делится бэкстейджами, интересными профилями, кидает селфи и шутит шутки. Здесь ощущаешь себя настоящей звездной подружкой. В двух словах: вдохновение и милота.

Канал Тины — эдакий интеллектуальный островок в мире глянца и гламура. Все самые злободневные события собраны здесь. На канале много текста и аналитики, так что если хотите разнообразить свои подписки чем-то особенным — welcome.

t-killah

У t-killah на канале больше 35 тысяч подписчиков: берет музыкант разнообразием контента: здесь и едкий юмор, и мемы, и даже гифки с котиками. Кроме того, Саша постит селфи, делится треками, мыслями, рассказывает о друзьях, а сопровождает это очень часто голосованиями. И, самое главное — делает все в непринужденной манере. Поэтому, когда захотите расслабиться после тяжелого дня, попробуйте зайти на канал t-killah — напряжение точно уйдет.