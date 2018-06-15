5 вещей, которые никогда нельзя говорить начальнику

«Это не входит в мои обязанности»

Если вас попросили сделать что-то, что точно не относится к вашим обязанностям, не спешите огрызаться. На первый раз лучше уступить.

Но если же вы все-таки не собираетесь выполнять ненужное поручение, сошлитесь на занятость. Слова «боюсь, если я этим займусь, то не успею сдать проект» звучат куда лучше, чем «вы меня не для этого нанимали».

«Но вы же говорили совсем другое»

На работе мы часто сталкиваемся с ошибками коммуникации. Если вы с начальником друг друга не поняли, а теперь он ругает вас за то, что вы не выполнили его инструкции, не стоит говорить, что это он изначально ошибся. Обвинять босса в неправоте можно, только если у вас есть документированное доказательство его старых слов. В противном случае лучше промолчать.

Если же у вас все-таки есть такое доказательство (например, письменные инструкции менеджера), постарайтесь выразить свою мысль более вежливо. Покажите письмо и скажите что-нибудь вроде: «Я был уверен, что действую точно по вашим указаниям. Пожалуйста, покажите мне, где я ошибся, чтобы мы смогли все исправить». Так вы избавите своего начальства от неловкого осознания собственной ошибки и негативных последствий, которые оно может вызвать.

«Я не виноват (а)»

Все мы допускаем ошибки на работе. Так что если начальник указывает вам на промах, лучше признать его, чем пытаться снять с себя вину. Даже если виноваты не вы, ситуацию можно обыграть корректным образом.

Например, ваш менеджер просит дать оценку проекта, вы берете данные коллеги, в которых есть ошибка, и выдаете на их основе ошибочную информацию. Конечно, можно легко обвинить во всем коллегу. Но лучше сказать: «Мне стоило лучше проверить цифры, прежде чем полагаться на данные Олега. Я еще раз все посчитаю и дам более точную оценку». Поверьте, менеджер оценит такой взрослый подход к делу.

«Это невозможно»

Начальник может попросить вас составить за два часа отчет, на который обычно требуется около пяти часов. В такой ситуации хочется всплеснуть руками и объявить, что от вас требуют невозможного. Но лучше попробовать выполнить задачу хотя бы частично.

Скажите: «За это время я успею сделать только первую половину отчета, остальную закончу первым делом утром». Так вы не говорите ни да, ни нет, и возможно этого будет достаточно, чтобы умилостивить начальника.

«Это несправедливо»

Жизнь вообще несправедлива, и это касается и офисной жизни. Может случиться так, что вас в очередной раз заставят задержаться после работы, но если вы не хотите потерять работу, лучше не выражать вслух свое недовольство. Возможно, для этого есть серьезные причины, а может быть, начальник готовит для вас какие-то бонусы за подобные ситуации (скорее всего, денежные). Так что, вместо того чтобы жаловаться, лучше соберитесь с силами.

Разумеется, если вы видите, что начальник действительно относится к вам несправедливо — например, всегда задерживает только вас после работы, а остальных сотрудников отпускает вовремя — то у вас есть все основания для возмущения. Тем не менее свое недовольство нужно выражать дипломатичным образом. Например, скажите: «При всем уважении, но мне кажется, что в последнее время я очень часто задерживаюсь на работе. Может стоит подключить коллег, чтобы быстрее решить проблемы и облегчить нагрузку?».

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