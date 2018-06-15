Ещё
На КМЭЗе улучшают условия труда
Далее:
Читайте также:
Ещё

На КМЭЗе улучшают условия труда 

Уралинформбюро 36 минут назад
Фото: Уралинформбюро
На Кыштымском медеэлектролитном заводе (входит в Группу "Русская медная компания") начался ремонт цеха производства медной катанки. Параллельно идут работы по модернизации и увеличению производительности линии выпуска медной катанки.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, в покрасят стены, потолки, металлоконструкции и части оборудования. Кроме того, обновят интерьер и систему освещения в операторских комнатах — экономичные светодиодные светильники обеспечат более качественное освещение.
"В 2013-2016 годах на предприятии была модернизирована система освещения с использованием оборудования голландской фирмы Philips, благодаря чему освещенность рабочих мест существенно улучшилась. Но модернизация коснулась только производственных площадей нашего цеха. Теперь такие же лампы появятся и в операторских. Это положительно скажется на условиях труда специалистов, управляющих технологическим процессом", — отметил начальник цеха медной катанки ЗАО «КМЭЗ» Сергей Фрайс.
"Косметика" ждет и бытовые помещения. Также здание цеха преобразится снаружи, а рядом с ним обновят асфальтовое покрытие и разобьют клумбы.
"Мы стремимся обеспечить условия труда, соответствующие современному производству. Это касается и непосредственно рабочих мест, и хозяйственно-бытовых помещений. Мы подходим к решению этой задачи комплексно и стараемся учесть все нюансы — от чистоты полов до благоустройства прилегающей к цехам территории. Это важно так же, как и выполнение производственного плана, потому что от условий труда персонала зависит результат работы всего предприятия", — рассказал генеральный директор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.
Ремонт цеха производства медной катанки ведется одновременно с реализацией инвестиционного проекта по увеличению производственной мощности цеха. В результате модернизации скорость технологической цепочки должна вырасти с 13 до 20 тонн катанки в час, а выпуск продукции — со 100 тысяч тонн до 140 тысяч тонн медной катанки в год. Стоимость проекта оценивается в 288 миллиона рублей. На сегодня демонтировано старое оборудование, идет установка новой линии при участии представителей американской компании-поставщика Southwire.
Уралинформбюро: последние новости
Депутат Госдумы призвала россиянок не отдаваться иностранцам Минздрав РФ пометит продукты "ЗОЖ-наклейками" Россельхознадзор обнаружил свинец в американских сосисках
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место44
Что думают женщины, когда впервые видят пенис9
Огонь и кружево: Жуков выложил фото жены сзади9
«Еще и недовольные, что им помогают»16
Пуговка показала «беременный» живот17
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
00:09
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Звёзды
03:17
Как растет еда
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение