На КМЭЗе улучшают условия труда

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (входит в Группу "Русская медная компания" ) начался ремонт цеха производства медной катанки. Параллельно идут работы по модернизации и увеличению производительности линии выпуска медной катанки.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, в покрасят стены, потолки, металлоконструкции и части оборудования. Кроме того, обновят интерьер и систему освещения в операторских комнатах — экономичные светодиодные светильники обеспечат более качественное освещение.

"В 2013-2016 годах на предприятии была модернизирована система освещения с использованием оборудования голландской фирмы Philips, благодаря чему освещенность рабочих мест существенно улучшилась. Но модернизация коснулась только производственных площадей нашего цеха. Теперь такие же лампы появятся и в операторских. Это положительно скажется на условиях труда специалистов, управляющих технологическим процессом", — отметил начальник цеха медной катанки ЗАО «КМЭЗ» Сергей Фрайс.

"Косметика" ждет и бытовые помещения. Также здание цеха преобразится снаружи, а рядом с ним обновят асфальтовое покрытие и разобьют клумбы.

"Мы стремимся обеспечить условия труда, соответствующие современному производству. Это касается и непосредственно рабочих мест, и хозяйственно-бытовых помещений. Мы подходим к решению этой задачи комплексно и стараемся учесть все нюансы — от чистоты полов до благоустройства прилегающей к цехам территории. Это важно так же, как и выполнение производственного плана, потому что от условий труда персонала зависит результат работы всего предприятия", — рассказал генеральный директор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев

Ремонт цеха производства медной катанки ведется одновременно с реализацией инвестиционного проекта по увеличению производственной мощности цеха. В результате модернизации скорость технологической цепочки должна вырасти с 13 до 20 тонн катанки в час, а выпуск продукции — со 100 тысяч тонн до 140 тысяч тонн медной катанки в год. Стоимость проекта оценивается в 288 миллиона рублей. На сегодня демонтировано старое оборудование, идет установка новой линии при участии представителей американской компании-поставщика Southwire.