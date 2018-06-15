В Москве вручили премию Fashion People Awards

7 июня 2018 года в Vegas City Hall с небывалым размахом прошла торжественная церемония вручения премии Fashion People Awards. Фееричное масштабное мероприятие уже в девятый раз объединило самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса.

Премия Fashion People Awards призвана привлечь внимание к самым модным, талантливым, красивым и успешным людям. В этом году награда вручалась в 18 основных номинациях. В дополнении к основным Генеральный партнер Премии — элитный загородный клуб «М1» вручил награду и специальный подарок на отдых в клубе Любови Успенской , которая победила в номинации «Икона стиля».

Все лауреаты Премии также получили ценные призы от «М1», предлагающего новый формат отдыха. Еженедельно в «М1» проходят концерты звезд мировой эстрады, а в составе клуба: отель, ресторан и самое близкое к Москве казино. Организатором церемонии выступило агентство Soroka production, которое уверенно занимает одну из лидирующих позиций в индустрии праздников класса люкс.

Валерия Зара

Команда Артема Сорокина успешно воплощает в жизнь самые смелые идеи в сфере светских мероприятий, каждый раз впечатляя искушенную звездную публику. Партнерскую поддержку премии оказали также косметологический центр Elasto Beauty и компания Palais Royal.

В этом году премия Fashion People Awards вручалась в 18 основных номинациях, кроме них были учреждены и дополнительные. До последнего имена победителей держались в секрете, что заставило претендентов изрядно поволноваться.

Артем Сорокин и Антон БеляевFeduk

Также специальную награду за лучшие проекты и развитие в области молодежного и детского творчества получила Детская академия Игоря Крутого, а специальным призом за 20 лет творческой деятельности был отмечен Митя Фомин.

Как и в прошлом году, телевизионную съемку осуществлял телеканал «ЖАРА», который в ближайшее время покажет телеверсию церемонии. Генеральные информационные партнеры церемонии — Love радио и проект «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ».